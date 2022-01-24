Covid-19 salgınındaki ilk "tam kapanmanın" üzerinden 2 yıl geçti: Vuhan'da hayat 76 gün boyunca durmuştu

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Covid-19'un ilk tespit edildiği Çin'in Vuhan kentinde, Covid pandemisi kaynaklı dünyanın ilk "tam kapanmasının" üzerinden iki yıl geçti. Vuhan'da 76 gün boyunca tam kapanma uygulanmıştı.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ilk olarak Çin'in Vuhan kentinde tespit edilmiş, yetkililer 2019 sonlarında virüsle ilgili uyarıda bulunanları gözaltına almıştı. Virüsün varlığının yetkililerce de kabul edildiği 2020 başında Vuhan, dünyanın ilk Covid kapanmasına sahne olmuştu. Vuhan'da 23 Ocak 2020'da başlayan kapanma, 76 gün sürmüştü. Dünya genelinde o günden bu yana çeşitli biçimlerde kapanma önlemleri uygulandı.

Koronavirüs salgınına karşı "sıfır Covid" stratejisi izleyen Çin'de virüs tespit edildiği yerlerde hâlâ sıkı önlemler alınıyor. Öte yandan Pekin Kış Olimpiyatları'na hazırlanan ülke, Omicron varyantı karşısında virüsü kontrol altına almakta zorlanıyor.

Pekin, Omicron varyantının yurt dışından gelen postalardan bulaşabileceğini söylüyor.