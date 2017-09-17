Coutinho'dan 'Barcelona' açıklaması

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un futbolcusu Philippe Coutinho, Barcelona'nın ilgisini ve kendisinin de gitmek istediğini doğruladı.

İngiliz basınına konuşan 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, "Barcelona'dan teklif aldım. Herkesin bildiği gibi bu teklif ilgimi çekiyordu ama hepsi geçti. İyi bir sezon geçirmeye odaklandım" dedi.

Avrupa'da yaz transfer döneminde Barcelona, Neymar'ın PSG'ye transferinin ardından Coutinho ve Dembele'yi transfer etmek istemiş, ancak Coutinho'nun maliyetinden dolayı yalnızca Dembele transferini gerçekleştirmişti.