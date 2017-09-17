T24 LogoT24 Logo
Spor

Coutinho'dan 'Barcelona' açıklaması

Liverpool'un yıldızı, Neymar'ın gidişinin ardından Barcelona'nın gündemine gelmişti

17 Eylül 2017 15:18

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un futbolcusu Philippe Coutinho, Barcelona'nın ilgisini ve kendisinin de gitmek istediğini doğruladı.

İngiliz basınına konuşan 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, "Barcelona'dan teklif aldım. Herkesin bildiği gibi bu teklif ilgimi çekiyordu ama hepsi geçti. İyi bir sezon geçirmeye odaklandım" dedi.

Avrupa'da yaz transfer döneminde Barcelona, Neymar'ın PSG'ye transferinin ardından Coutinho ve Dembele'yi transfer etmek istemiş, ancak Coutinho'nun maliyetinden dolayı yalnızca Dembele transferini gerçekleştirmişti.

ETİKETLER

Philippe CoutinhoBarcelonaLiverpooltransferaçıklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24