Coşkun Güner Tenis Cup başladı

İZMİR, (DHA)

Kültürpark Tenis Kulübü\'nün (KTK), geleneksel hale getirdiği ve bu yıl dördüncüsünü düzenlediği KTK Coşkun Güner Cup tenis turnuvası başladı.

Organizasyonda 238 tenisçinin tekler ve çiftlerde mücadele edeceği belirtilirken, kazanana ise 10 bin TL ödül verileceği açıklandı. 3 Haziran\'da sona erecek turnuvanın gelenekselleşmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade eden Kültürpark Tenis Kulübü Başkanı Server Uyaroğlu, \"Coşkun Güner Cup\'ın sadece İzmir\'in değil Türkiye\'nin önde gelen tenis organizasyonlarının arasında gösteriliyor olması mutluluk verici. Katılımın her geçen sene artması ve özellikle şehir dışından katılımın sürekli çeşitlenmesi turnuvanın önemli bir yer edindiğinin açık göstergesi\" açıklamasını yaptı.

Adına düzenlenen turnuvanın bu günlere gelmesinden dolayı mutlu olduğunu söyleyen Güner ise, \"Tenise gönül verenlerin adımın olduğu bir turnuvayı sahiplenmesi çok güzel bir duygu\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI