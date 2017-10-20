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Çorum'da TIR yandı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Osmancık İlçesi'nde yabancı plakalı TIR'ın dorsesinde yangın çıktı

20 Ekim 2017 14:41

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM\'un Osmancık İlçesi\'nde yabancı plakalı TIR\'ın dorsesinde yangın çıktı. İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangın nedeniyle İstanbul-Samsun karayolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı.
Olay, Samsun-İstanbul D-100 karayolu Osmancık İlçesi Durucasu Köyü mevkiinde meydana geldi. Gürcistan\'dan Avrupa ülkelerine inşaat malzemesi götüren Amiran Margvelasvili yönetimindeki B 9830 PB çekici plakalı TIR\'ın A 4487 EF plakalı dorsesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Osmancık Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çekicisinden ayrılan TIR\'ın dorsesindeki yangın, uzun uğraşlar sonunda söndürüldü.
Soğutma çalışmaları yapılırken, önlem amacıyla karayolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Alevlerin söndürülmesi ve yanan dorsenin yoldan çekilmesinin ardından Karayolları ekipleri, yola düşen inşaat malzemelerini temizledi. Çalışmaların tamamlanmasıyla karayolu açıldı. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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