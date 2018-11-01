Çorum'da 'kaçak içki' operasyonu

Mustafa ULUSOY/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM merkezde, Karakaya Mahallesi\'ndeki bağ evine düzenlenen operasyonda 1060 litre kaçak şarap ile 50 litre kaçak rakı ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Çorum\'da, Jandarma Komutanlığı ile KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, Karakaya Mahallesi\'nde Mehmet Ali K.‘ye ait bağ evinde arama yapıldı. Yapılan aramada 1060 litre kaçak şarap ile 50 litre kaçak rakı ve kaçak içki yapımında kullanılan damıtma sistemi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Mehmet Ali K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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