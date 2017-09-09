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Çorum'da FETÖ’den 9 tutuklama

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- ÇORUM merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonla gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 23 kişiden 9’u tutuklandı, 14’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

09 Eylül 2017 19:37

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- ÇORUM merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonla gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 23 kişiden 9’u tutuklandı, 14’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Çorum merkezli Ankara, İzmir, İstanbul, Samsun, Kayseri, Kahramanmaraş ve Konya\'da, örgütün şifreli haberleşme programı \'Bylock\'  kullandıkları iddia edilen ve aralarında meslekten ihraç edilen kamu görevlilerinin de bulunduğu 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 16 gün önce 33 kişiden 23’ü gözaltına alındı. Emiyetteki işlemeri tamamlanan 23 kişi dün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan 9’u tutuklanırken, 14’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca 7 kişinin de soruşturma kapsamında arandığı belirtildi. 

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