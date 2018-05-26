Çorum'da ambulans devrildi: 6 yaralı

Mustafa ULUSOY/KARGI (Çorum), (DHA)- ÇORUM\'un Kargı ilçesinde hasta nakli yapılan ambulansın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında İstanbul-Samsun D-100 karayolu Hacıhamza köyü Bahçevanlar Pirinç Fabrikası mevkisinde meydana geldi. İstanbul\'dan Samsun\'a hasta nakli yapan Alim Arapkirli yönetimindeki 34 YC 9947 plakalı ambulans, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkarak, yolun sağındaki şarampole devrildi. Kazada, ambulans şoförü Alim Arapkirli, sağlık görevlileri Ahmet Yıldırımer, Merve Bayrak ve Gürsel Karaman ile hasta Neslihan Kaya ve yakını Hacer Kaya yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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