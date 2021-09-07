Çorlu tren kazası davasında savcı Galip Özkurşun hakkında suç duyurusunda bulunma talebi kabul edildi

Tekirdağ Çorlu’da 8 Temmuz 2018 tarihinde 25 kişinin öldüğü, 300’ün üzerinde kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin açılan davanın 8’inci duruşması bugün Çorlu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Savcı Galip Özkurşun hakkında suç duyurusunda bulunma talebi kabul edildi. Dava sonrası açıklama yapan Avukat Can Atalay, "Tedbiri bu kadar aşağı çekerek, yurttaşın canını değil yandaşın cebini düşünerek iş tutuyorsanız yargılanacaksınız. Hak ettiğiniz cezayı alacaksınız" dedi.

Ailelerden adalet talebi

Çorlu Davası'nın 8. duruşması öncesi aileler, avukatlar, siyasi partilerin temsilcileri, vatandaşlar davanın görüleceği Çorlu Halk Eğitim Merkezi'ne yürüyüş gerçekleştirdi. Sosyal Hakalar Derneği sosyal medyada yaptığı paylaşımda "25 kişinin yaşamını yitirdiği Çorlu tren katliamı ihmaller zincirinin son halkasıydı! Aradan geçen 1156 günde bu ihmallerin üzerine bir de hukuk ihmalleri geldi. #YETER artık buna son verilmesini istiyoruz. 1156 gün geçti. Ailelere ve avukatlarına dava açıldı. Katliamın gerçek sorumluları hakkındaysa iddianame yok, hatta ödüllendirme var. Göstermelik dava istemiyoruz" ifadesi kullanıldı.

"Çorlu'nun hesabı sorulacak"

Kaza ile ilgili davada 7 duruşma geride kaldı. Bugün 8. duruşma görülecek. Adalet isteyen aileler yurttaşlar yürüyüşte "Çorlu'nun hesabı sorulacak" sloganı attı.





Çorlu tren kazası davasının bugün görülen duruşmasında; cumhuriyet savcısı, bilirkişiler hakkında yürütülen soruşturmanın ve gerçek sorumluların yargılanmasının önünü açması beklenilen TCDD 1. Bölge müdürü ve üst düzey yöneticileri hakkında yürütülen dosyanın akıbetinin sorulmasını, yeniden keşif yapılması talebinin daha sonra değerlendirilmesini ve eksikliklerin giderilmesini talep etti. Sanıklara olası kastla insan öldürme suçundan ek savunma verildi.

Çorlu tren katliamında oğlu Arda Sel'i kaybeden anne Mısra Öz Sel, "25 kişinin kanı bu katillerin elindedir. Adaletin sorumluluğu da Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Galip beyin önündeki dosyalardadır. Bugün bunu görmeye geldik. Adalet istiyoruz." talebinde bulundu.

İki kardeşini bir yeğenini ve kızını kaybeden Zeliha Bilgin ise şunları söyledi:

"Bundan 3.5 yıl önce 25 kişi göz göre göre öldürüldü ve tek bir kişi yargılanmadı yargılanmayacak da çünkü korunuyorlar. 17 kişi hakkında suç duyurusu yapılmıştı. Onlardan kimler gelecek bugün hep birlikte göreceğiz."

Dava 25 Ocak'a ertelendi

Bugün görülen davada Savcı Galip Yılmaz Özkurşun hakkında suç duyurusunda bulunulması talebi kabul edildi. Tefrik edilen soruşturmaların akıbetinin ve son yapılan işlemlerin sorulmasına, yeni keşif talebi ve bir kısım TCDD yöneticilerinin tanık olarak dinlenilmesi taleplerinin soruşturma akıbetlerinin sorulmasından sonra yeniden değerlendirilmesine, Cumhuriyet Savcısı hakkında yapılan suç duyurusu talebinin Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık Muhasebe Bürosuna bildirilmesine, mevcut adli kontrollerin devamına ve bir sonraki duruşmanın 25.01.2022 9.30'a bırakılmasına karar verildi.



Dava avukatı Can Atalay duruşma sonrası açıklama yaptı

Duruşmada verilen kararlarla ilgili konuşan Avukat Can Atalay, "Duruşma salonunun içerisinde duruşma tutanağına geçecek şekilde iki ihtimal var. Bir, savcı beyle ilgili görevi kötüye kullanmadan soruşturma yapılmalıdır. İki; Savcı beyle ilgili olarak adil yargılamayı etkilemeye teşebbüsten soruşturma yapılmalıdır. Ben ilk defa bir mahkeme heyetinin sürmekte olan bir davada o davanın beklediği iddianamenin savcısıyla ilgili olarak suç duyurusunu ciddiye alıp ilgili savcılık birimine yazı gönderdiğini görüyorum." dedi.

Ey! Adalet Bakanlığı burada şüphe var

Atalay açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Mahkeme heyeti dedi ki şüphe var. Bu öyle alelade bir mesele değil. Dediki 'Ey! Çorlu Cumhuriyet Baş Savcılığı, Ey! Adalet Bakanlığı burada şüphe var bununla ilgili soruşturma yapılmalıdır. Kim olduğunu, yetkisini, görevini bilmediğimiz, polis memuru olmayan, cep telefonuyla kayıt yapan insanların kimliği tespit edilmeli. Onlarla ilgili de özel emirle mi iş yapıyorlar soruşturma yapılmalıdır. Cumhuriyet Savcısı ile ilgili de soruşturma yapılmalıdır. Bundan sonra yapacağı ile ilgilenmiyoruz. Şuana kadar yapmadığı ile ilgileniyoruz. Şuana kadar yapmadığı Türk Ceza Kanunu uyarınca suç olabilir. Biz demiyoruz artık mahkeme heyeti söylüyor. Bundan sonra Adaletb Bakanlığı ve Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı şuna kara verecek; bu savcı mı göreve devam edecek, yoksa hakkında bir soruşturma açılması bir zorunluluk mu? mahkemenin ara kararı uyarınca bir zorunluluk olarak kişi dosyadan el çektirilecek."

"Yurttaşın canını değil yandaşın cebini düşünerek iş tutuyorsanız"

"Tedbiri bu kadar aşağı çekerek, yurttaşın canını değil yandaşın cebini düşünerek iş tutuyorsanız yargılanacaksınız. Hak ettiğiniz cezayı alacaksınız" ifadelerini kullanan Atalay, "Peki sadece bu kadar mı? Duruşma salonunda suç duyurusunda bulunduk. Soruşturma savcısı ile ilgili olarak dedik ki "Bu soruşturma savcısı 3 yıldır soruşturma aşamasında hakkında suç duyurusunda bulunduğumuz bilir kişinin hazırladığı raporla sorumluluğun yukarı gittiğini biliyor. 2 yıl 7 ay yanlış hatırlamıyorsam. Biliyor ve bir şey yapmadı" dedi.

Davada daha önce neler yaşanmıştı?

26 TCDD yöneticisinden 21’i ifade vermedi



Öte yandan Çorlu tren kazası davasında mağdurların kazada sorumlu olduğunu belirttiği, mahkemenin suç duyurusunda bulunduğu 26 TCDD yöneticisinden 21’inin savcılık ifadelerinin alınmadığı ortaya çıktı.

Sadece 4 TCDD personeli yargılanıyor

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre Çorlu tren kazasında yaşamını yitirenlerin yakınları ve yaralananların ilk duruşmadan bu yana talebi, kazada sorumluluğu bulunan TCDD’nin tüm kademelerindeki çalışanlarının davaya dahil edilerek yargılanmaları oldu. Temmuz 2019’da görülen ilk duruşmadan bu yana “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlamasıyla 2 yıl ile 15 yıl arasında ceza istenen sadece 4 TCDD personeli bulunuyor.

Dosyada TCDD 1’inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14’üncü Demiryolu Bakım Müdürlüğü Demiryolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Çerkezköy 143 Yol Bakım Şefliği Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Köprüler Şefi Çetin Yıldırım ve Hat Bakım Onarım Memuru Celaleddin Çabuk dışında “sanık” sıfatıyla hiçbir isim yer almıyor.



26 TCDD Üst Düzey Yöneticiye suç duyurusu talebi

Kazaya ilişkin 16 Mart 2021 tarihinde görülen 7’inci duruşmada mağdur avukatları, dosyaya eklenen yeni bilirkişi raporundan hareketle kazada sorumluluğu bulunan TCDD üst düzey yöneticilerinin olduğunu belirterek, bu isimlerin de dosyaya eklenmesini ve yargılanmalarını talep etmişti. Çorlu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti de mağdur avukatlarının TCDD üst yönetimi dahil tüm sorumluların yargılanmasına yönelik talep dilekçesini kabul ederek, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar vermişti.

Haklarında suç duyurusunda bulunulan dönemin TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, ile yardımcıları İsmail Çağlar, İsmail H. Murtazaoğlu ve Mustafa Çavuşoğlu’nun da aralarında bulunduğu toplam 26 TCDD yöneticisi şu şekildeydi:



-AR-GE/DERY Daire Başkanı Erol Tuna Aşkın.

-Bölge Demiryolu Emniyet ve Risk Yönetimi Müdürü Cemal Yaşar Tangül.

-TCDD Demiryolu Bakım Dairesi Başkanı Fahrettin Yıldırım.

- TCDD İnsan Kaynakları Daire Başkanı Korkmaz Koçer.

-TCDD Demiryolu Yapım Daire Başkanı Başar Kahraman.



-DATEM İşletme Müdürü Güven Kandemir.

-TCDD Demiryolu Modernizasyon Daire Başkanı Hasan Hüseyin Güney.

-TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Veysi Kurt.

- TCDD Taşımacılık A.Ş. G.M Yardımcısı Erol Arıkan.

-TCDD Taşımacılık A.Ş. Yolcu Daire Başkanlığı Erol Aslan.



-TCDD 1. Bölge Müdürü Nihat Aslan.

-TCDD 1.Bölge Müdür Yardımcısı Muammer Levent Meriçli.

- TCDD 1.Bölge Müdür Yardımcısı Halil Korkmaz.

- TCDD 1. Bölge Demiryolu Bakım Müdürü Mümin Karasu.

-TCDD 1. Bölge Demiryolu Bakım Müdür Yardımcısı. Levent Kaytan.



-TCDD 1. Bölge Demiryolu Bakım Müdür Yardımcısı Nizamettin Aras.

- TCDD 1. Bölge Demiryolu Bakım Servis Müdür Yardımcısı Vekili Mehmet Özekmek.

-TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Demiryolu Bakım Servis Müdür Yardımcısı Vekili Ali Başpınar.

-Devlet Demir Yolları İşletmesi Yönetim Kurulu’nun 27.06.2008 tarih ve 11/132 sayılı kararında ve 02.06.2010 tarih ve 11/78 sayılı kararında imzası bulunan Süleyman Karaman, Talat Aydın, Şükrü Kutlu, Ümit Ulvi Canik.

26 TCDD üst düzey yöneticisinden 21’inin ifadesi alınamadı



Mahkemenin Mart 2021’de kabul ettiği suç duyurusunun ardından yaklaşık altı ay geçti. Geride kalan bu sürede mahkemenin suç duyurusunda bulunduğu 26 TCDD üst düzey yöneticisinden 21’inin savcılık tarafından ifadesi alınamadı. İfadesi alınmayan isimler arasında dönemin TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın da yer aldı. Mahkemenin kabul ettiği suç duyurusunun ardından ifadesi alınan 5 isim, kaza sonrasındaki görev değişikliklerini de içeren biçimde şu şekilde oldu:

-Kaza tarihinde Emniyet ve Risk Yönetimi Müdürüyken kazanın ardından TCDD 1. Bölge Müdür Yardımcılığı’na yükselen Cemal Yaşar Tangül.

-Kaza tarihinde TCDD 1. Bölge Müdürüyken emekli olan Nihat Aslan.

-Kaza tarihinde ve halen TCDD 1.Bölge Müdür Yardımcısı olan Muammer Levent Meriçli.

-Kaza tarihinde TCDD 1. Bölge Demiryolu Bakım Müdürüyken sonrasında TCDD Genel Müdür Danışmanı olan Mümin Karasu.



-Kaza tarihinde Demiryolu Bakım Servis Müdür Yardımcısıyken kaza sonrasında TCDD 1. Bölge Demiryolu Bakım Müdür Yardımcısı olan Nizamettin Aras.

Yeni iddianame hazırlanması talep ediliyor



Kazaya ilişkin savcılığın, ana yargılama dışında devam eden tefrik soruşturma dosyasına ilişkin yeni bir iddianame oluşturması, bu iddianamenin de mahkemece kabul edilmesi talep ediliyor. Savcılığın hazırlaması beklenen yeni iddianamenin kabul edilmesiyle iki dosyanın birleştirilmesi kararı mahkemelerce verilebilecek ve TCDD üst yöneticilerinin de yargılanmasının önü açılacak.