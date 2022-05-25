Çorlu tren katliamı davası 5 Ekim'e ertelendi: Duruşmada fenalaşan aile üyelerine ilk müdahaleyi Kaftancıoğlu yaptı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili davanın 10’uncu duruşması bugün Çorlu Halk Eğitim Merkezi'nde görüldü. Duruşma sırasında fenalaşan bazı aile üyelerine ilk müdahaleyi davayı takip eden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yaptı. Gezi davası tutuklusu davanın avukatı Can Atalay'ın duruşmaya SEGBİS ile katılma talebi reddedildi. Mahkeme, bir sonraki duruşmayı 5 Ekim 2022’ye erteledi.

Tekirdağ Çorlu'da 8 Temmuz 2018'de 25 kişinin hayatını kaybettiği tren katliamına ilişkin açılan davanın 10'uncu duruşması Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Birgün’de yer alan habere göre, 4 yıldır ilerleme olmadan süren ve 4 kişinin tutuksuz yargılandığını davanın 10'uncu duruşması öncesi Santral Parkı'nda buluşan aileler, adalet talebiyle yürüdü. Yürüyüşe Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt da katıldı.

Mahkeme heyeti, Gezi Davası kapsamında tutuklanan dava avukatlarından Can Atalay'ın davaya SEGBİS ile katılması talebini reddetti.

Katliamda hayatını kaybedenlerin yakınları söz aldı

Duruşmada ayrıca Çorlu Tren Katliamı'nda hayatını kaybedenlerin yakınları da söz aldı.

Serhat Şahin'in babası Hüseyin Şahin, "4 yıl geçti ama hala sanık koltukları boş. Suçlu olmayana ceza verirken kolay veriyorsunuz, asıl suçlulara ceza vermek için ne bekliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Mısra Öz ise "Adaleti bekliyoruz. Talepleri reddediyorsunuz. Savcılığın iddianameyi geciktirmesinin sebebi bize karşı tutumunuzdur. Çorlu için adalet bekliyoruz" dedi.

Zeliha Bilgin, "Daha fazla bu adaletsizliğe gücüm kalmadı" şeklinde konuştu.

Mehmet Öz, "Bu davanın uzamasına anlam veremiyorum. İstenen kişiler 2 saatte yargı önüne çıkarılıyor. Sürecin hızlandırılması için yapılması gereken ne varsa sesimizi yükselteceğiz. Bu facianın sorumlusu AK Parti'dir. Bu yargılamanın uzamasının nedeni de AK Parti'dir" dedi.

"Evladımın kanı var burada"

Katliamda yakınlarını kaybeden aileler, sorumluların ceza almamasına tepkili. Duruşmayı takip eden aileler "Muhatabımız savcılıktır" diyerek salonu terk etti.

Katliamda 14 yaşındaki kızı Bihter Bilgin’i, kız kardeşleri ve 5 aylık yeğenini kaybeden Zeliha Bilgin, "Evladımın kanı var burada kanı. Ben dört yıldır bu pantolonla yaşıyorum. Neyin kafasını yaşıyorsunuz siz? Adaletiniz batsın. Bizi insanlıktan çıkardılar" mahkeme karalarına tepki gösterdi.

Duruşma sırasında, sorumlular hakkında bir iddianame hazırlanmadığını belirten aileler duruşma salonunu terk etti. Bazı aile üyeleri fenalaştı, ilk müdahaleyi davayı takip eden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yaptı.

Mahkeme bir sonraki duruşmayı 5 Ekim 2022 tarihine erteledi.