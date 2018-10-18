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Çorap içinden uyuşturucu çıktı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin bir eve düzenlediği baskında, çorap içine gizlenmiş 40 fişek bonzai ve 4 bin lira ele geçirildi

18 Ekim 2018 15:19

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde polisin bir eve düzenlediği baskında, çorap içine gizlenmiş 40 fişek bonzai ve 4 bin lira ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi\'nde oturan S.A. adlı kadının evinde uyuşturucu satışı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla evde arama yapan polis ekipleri, çorap içine gizlenmiş 40 fişek satışa hazır bonzai ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 33 lira ele geçirdi. Olayla ilgili S.A. gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

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