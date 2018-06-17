Comolli'den İngiltere'de transfer harekatı

Teknik direktör arayışına devam eden Fenerbahçe, henüz bir karar veremese de transfer çalışmalarına Sportif direktör Damien Comolli önderliğinde devam ediyor. Tranfer çalışmalarında rotayı İngiltere'ye yönelten ve burada birçok futbolcuyu gündemine alan Comolli'nin birkaç ismi İstanbul'a getirmek istediği ifade edildi.

Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe Sportif Direktörü'nün ilk olarak Vincent Janssen'in tekrar kiralanması için Tottenham'la masaya oturduğu bildirildi.

Comolli'nin forvete diğer bir takviye için Middlesbrough'tan 25 yaşındaki kongolu Assombalonga'nın kiralanması konusunda pazarlık yaptığı haberi İngiliz basınına yansıdı.

Everton'un kanat forveti Yannick Bolasie'nin menajeriyle bir araya gelen Comolli, 29 yaşındaki kongolu futbolcunun şartlarını görüştü. Sarı-lacivertli direktör son temaslarını da Manchester United'lı sol bek Luke Shaw ve sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan Arsenal'li Jack Wilshere ile kurdu.

Wilshere ile buluşan Comolli'nin kulübü ile yeni kontrat imzalamayan 26 yaşındaki ingilize imza parası karşılığı transfer teklifinde bulunduğu bildirildi. Fenerbahçe Sportif Direktörü'nün aynı şekilde ay sonunda serbest kalacak olan Shaw'ın şartlarını öğrenmek amacıyla menajeriyle görüşüp Wilshere'e sunduğu teklife benzer bir anlaşma teklifi ilettiği kaydedildi.

Bu iki ingiliz oyuncuyu bonservis ödemeden transfer etmek isteyen sarı-lacivertliler, diğer isimleri de kiralık olarak kadroya katmak istiyor.