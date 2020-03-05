Comolli'nin yeni adresi Monaco

Fransız basını, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Damien Comolli'nin Monaco ile görüştüğünü ve anlaşma noktasına geldikleri ileri sürdü.

Footmercato'da yer alan habere göre; sezon ortasında Fenerbahçe'deki görevinden istifa eden Damien Comolli, Monaco yönetimiyle ilk görüşmesini gerçekleştirdi. Monaco yönetimi, Comolli'nin profili, tecrübesi ve Avrupa futbolunu iyi derecede bilmesinden etkilendi.

Monaco'nun bu görev için birkaç isimle daha görüşeceği bilgisi de verildi ancak Fransız sportif direktör ile büyük ölçüde anlaşıldığı belirtildi.

47 yaşındaki Fransız sportif direktör Damien Comolli, daha önce Arsenal, Liverpool, Saint-Etienne ve Fenerbahçe'de görev aldı.