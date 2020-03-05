T24 LogoT24 Logo
Spor

Comolli'nin yeni adresi Monaco

Damien Comolli, daha önce Arsenal, Liverpool, Saint-Etienne ve Fenerbahçe'de görev aldı

05 Mart 2020 14:19

Fransız basını, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Damien Comolli'nin Monaco ile görüştüğünü ve anlaşma noktasına geldikleri ileri sürdü.

Footmercato'da yer alan habere göre; sezon ortasında Fenerbahçe'deki görevinden istifa eden Damien Comolli, Monaco yönetimiyle ilk görüşmesini gerçekleştirdi. Monaco yönetimi, Comolli'nin profili, tecrübesi ve Avrupa futbolunu iyi derecede bilmesinden etkilendi.

Monaco'nun bu görev için birkaç isimle daha görüşeceği bilgisi de verildi ancak Fransız sportif direktör ile büyük ölçüde anlaşıldığı belirtildi.

47 yaşındaki Fransız sportif direktör Damien Comolli, daha önce Arsenal, Liverpool, Saint-Etienne ve Fenerbahçe'de görev aldı.

ETİKETLER

Damien ComolliMonacoFenerbahçe
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24