Community Shield, Liverpool'u deviren Arsenal'ın oldu

Premier Lig'i kazanan Liverpool ile Federasyon Kupası'nı kazanan Arsenal, Community Shield maçında karşı karşıya geldi. Wembley'de karşılaşan ve normal süresi 1-1 biten iki takımın mücadelesinde son gülen taraf seri penaltı atışlarının sonucunda 5-4 kazanan Arsenal oldu.

Arsenal, genç oyuncuların ağırlıklı olduğu bir ilk 11'le sahaya çıkarken, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Mohamed Elneny de kendisine ilk 11'de yer buldu. Liverpool ise geçtiğimiz sezondan alıştığımız as kadrosuna yakın bir ilk 11'le sahadaydı.

Liverpool, ilk yarı boyunca topa daha fazla sahip olan taraf olmasına karşın, geride iyi kapanan Arsenal savunması karşısında alan bulmakta zorlandı. Londra ekibi 12. dakikada geliştirdiği hızlı hücumun sonunda Pierre Emerick Aubameyang'ın ayağından bulduğu golle ise 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla önde kapattı.

İkinci yarıda baskısını artıran Liverpool'da ise skora dengeyi oyuna sonradan giren Takumi Minamino getirdi. 73. dakikada topu bir anda ceza sahasında önünde bulan Japon oyuncunun vuruşu ağlarla buluştu: 1-1.

Maçın normal süresi bu sonuçla sona ererken, seri penaltı atışlarını ise 5-4 kazanan Arsenal kupayı müzesine götürdü.