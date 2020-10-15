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Spor

Colin Kazım-Richards, Derby County'e transfer oldu

15 Ekim 2020 18:13

Ülkemizde Bursaspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'da da oynayan 34 yaşındaki Colin Kazım-Richards, Derby County ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

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