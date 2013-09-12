'Çok çocuk doğurmayın'

İngiliz televizyoncu David Attenborough, gelecek için umutlu olmadığını, ailelerin çok çocuk doğurma fikrinden vazgeçirilmesi gerektiğini açıkladı.

İngiliz televizyoncu, “Doğal seleksiyon evrimin en önemli mekanizması. Ancak biz insanlar doğal seleksiyonu durduran tek türüz. Neslimiz tükenmeyecek. Zekiyiz ve kaynak bulabiliyoruz. Ancak bu kadar rahat olabilir miyiz bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

Radio Times’a konuşan Attenborough, geleceğe daha iyimser bakabilmek için ‘kalabalık aile’ fikrinin sorumsuzca olduğunu insanlara anlatılması gerektiğini savundu.