Çoğunluk Merkel'e karşı

Almanya Başbakanı Merkel'in cumartesi günkü Türkiye ziyareti öncesinde ZDF kanalı
tarafından bir anket yaptırıldı. Ankete göre, Alman halkının çoğunluğu Başbakan
Merkel'in Erdoğan'a yönelik tutumundan rahatsızlık duyuyor.
Ankete katılan her beş kişiden dördü, Başbakan Merkel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı
gereğinden fazla dikkate aldığı görüşünde. Ayrıca katılımcıların yüzde 80'i de
Türkiye'nin mülteci krizinin çözümü konusunda güvenilir bir ortak olup olmadığı
konusunda da kuşkulu olduğunu dile getirdi.
Almanya Başbakanı Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında küfürlü ifadeler içeren
şiiri programında okuyan Alman komedyen Jan Böhmermann'ın Erdoğan'a hakaret
suçundan yargılanmasına yeşil ışık yakmıştı. Başbakan Merkel'in bu tavrı Almanya
kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.
Merkel, cumartesi günü beraberindeki AB üst düzey yetkililerinden oluşan bir heyetle
Gaziantep'i ziyaret edecek.