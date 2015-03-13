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Dünya
Deutsche Welle

Çoğunluk 'Grexit' diyor

Yeni yapılan bir ankete göre Almanların çoğunluğu Yunanistan’ın Euro Bölgesi'nden çıkması gerektiğine inanıyor.

13 Mart 2015 13:57


Alman ikinci televizyon kanalı ZDF tarafından yapılan ankete göre Almanların yüzde 52'si Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden çıkması gerektiği yönünde görüş belirtti. Üç hafta önce bu görüşte olanların oranı, 11 puan daha gerideydi. Ankete katılanların yüzde 40'ı ise Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nde kalması gerektiğini söyledi.

Sonuçlar Aleksis Tsipras liderliğindeki Yunan hükümetinin Alman vatandaşlarından tepki gördüğü şeklinde yorumlanıyor. Ankete göre yüzde 11'lik bir kesim Yunan hükümetinin Avrupalı ortaklarına karşı ciddi olmadığı görüşünde. Yüzde 80'lik bir kesimse bu görüşü paylaşmıyor.

Çoğunluk reformların yapılacağına inanmıyor

Sadece yüzde 14'lük bir kesim Atina'nın açıkladığı tasarruf tedbirlerini ve reformları hayata geçireceğine inanıyor, yüzde 82'lik ezici bir çoğunluk ise bu konuda şüpheli.

Ankete katılanların yüzde 32'si Yunan ekonomisinin iflas etmesinin Almanya'ya çok büyük zarar vereceği kanaatinde, yüzde 47 zararın büyük olmayacağına inanırken yüzde 11'lik bir kesim Almanya'nın böyle bir iflastan hiç zarar görmeyeceğini düşünüyor.

Ankete katılanların yüzde 80'i ise kararlaştırılan reform tedbirlerini hayata geçirmemesi halinde Yunanistan'a daha fazla mali yardımda bulunulmaması gerektiğine inanıyor. Sadece yüzde 15'lik bir kesim yardımların sürmesi gerektiğini düşünüyor.

Yunanistan'ın Euro'dan çıkması için Grexit terimi kullanılıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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