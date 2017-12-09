Çocukların, semazenlige ilgisi 

Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Müdürü ve Postnişını Fahri Özçakıl, tasavvuf müziği topluluğu olarak semazen yetiştirme gibi bir çalışmaları olmamasına rağmen 9-15 yaşındaki çocukların semazenliği ilgisinin fazla olduğunu belirtti. Özçakıl, geçen yıl 30 çocuğa semazenliği öğrettiklerini ifade etti.

Mevlana\'nın ölümün ardından onun fikir yapısı ve düşünceleri, oğlu Sultan Veled ve yakınları tarafından kurulan Mevlevi Tarikatı tarafından ve Mevlana\'ya gönül veren Mevlevi olarak adlanrılan kişiler tarafından günümüzü kadar sürdürülüyor. Mevlevilikte ise sema gösterileri her kesimin ilgisini çekiyor. Semazenler tarafından yapılan sema gösterileri günümüzde Kültür ve Turizm Bakanlığı\'na bağlı Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından gerçekleştiriliyor.

Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Müdürü ve Postnişını Fahri Özçalık, yetişkinlerin yanı sıra çocuklarında semazenliğe ilgisinin her geçen gün arttığını kaydetti. Özçalık, tasavvuf müziği toplulu olarak semazen yetiştirme veya kurs verme gibi çalışmalarının olmamasına rağmen kendilerine talepte bulunanlara yardımcı olduklarını söyledi.

Özçalık, geçen yıl 30 çocuğa ailelerin isteği üzerine semazen semazenliği öğrettiklerini ifade eden Özçalık, şunları söyledi:

\"Aileler, çocukların semazen olarak yetişmesi, Mevlana Hazretlerinin ışığından faydalanabilmesi için bize talepte bulunuyor. Dolayısıyla kapımızı aşındıran gönüllü kardeşlerimize biz de yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 30 civarında semazen kardeşimizi, genç kardeşlerimizi semazen olara yetiştirmeye gayret ettik. Semazen olarak yetişenler, topluma faydalı birey olarak yetiştiklerini, olgunlaştıklarını söylediler.\'\'

\'\'SEMANIN ALTINDA ALLAH\'A ULAŞMA GAYRETİ YATIYOR\"

Semazenler tarafından yapılan semanın sağdan, sola doğru dönüş olarak sergilense de bunun altyapısında Allah\'a ulaşma gayreti olduğunu ifade eden Özçakıl, ŞÖYLE DEVAM ETTİ:

\"Sema mukabelesi\' dediğimiz zaman, semahanede, semazenlerin Allah\'ı zikretme düşüncesiyle yapmış olduğu bir ritüel olarak karşımıza çıkıyor. Sema, Mevlana Hazretlerinin Allah\'a ulaşma düşünce ve gayretiyle yapmış olduğu sağdan, sola doğru dönüş olarak sergilense de, bunun ilk altyapısında Allah\'a ulaşma gayreti, bir zikir ritüeli yatmaktadır. Günümüzde de sema eden semazen kardeşlerimiz Hz. Mevlana\'nın yapmış olduğu bu Allah\'a yaklaşma düşüncesini kendilerinde sergilemeye gayret etmek suretiyle zikir düşüncesiyle sema etmektedir.\"

1 SEMAZEN 6 AYDA YETİŞİYOR

Bir semazenin yetişebilmesi için yaklaşık 6 ay kadar bir zaman geçtiğini belirten Fahri Özçakıl, şöyle devam etti:

\"Semazen adayı kardeşimiz, \'Sema meşk\' tahtası dediğimiz çivili, bombili bir tahta üzerinde ayak hareketlerini öğrenmesiyle eğitimine başlamaktadır. Bu semazen adayının kabiliyetine göre belki 5-6 ay kadar sürebilmektedir. Bu çalışmalar semazen kendisini fiziki olarak sema etmeye hazır etmesiyle birlikte Hz. Mevlana\'nın açmış olduğu bu ışıktan yararlanmak suretiyle kendisini manevi olarakta hazır etmesi lazım. Bu sadece dönüş, fiziki bir hareket değil. Bunun altyapısında manevi bir doluluğunda olması gerekir ki, bunu sema eden kardeşlerimiz, kendilerini önce abdest almak suretiyle ve vakit namazlarını kılmak suretiyle manevi olarak hazır hissetmeleri gerekir. Sema ederken o manevi huzurla Allah\'a kendilerini daha yakın hissedebilsinler.\"



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