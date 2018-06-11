Çocukların havuz keyfi

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da yüksek nemle birleşen hava sıcaklığından kurtulmak isteyenler, havuzları doldurdu. Havuzun tadını ise çocuklar çıkardı.

Antalya\'da 36 derece hava sıcaklığı, nemin de etksiyle daha yoğun hissedildi. Serinlik arayanların adresi ise sahiller ve havuzlar oldu. Kent merkezindeki Aqualand Su Parkı, turistlerin akınına uğradı. Ruslar başta olmak üzere farklı ülkelerden gelen turistler, dalga havuzunun tadını çıkardı. Anneler çocuklarıyla havuzda eğlenirken, gençler ise kaydırakların keyfini sürdü.



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