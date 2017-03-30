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BBC Türkçe

'Çocuklarıma sadece çay verebiliyorum'

Somali'ye bağlı özerk bölgede halkın yüzde 70'i hayvancılıkla geçiniyor. Ancak Somaliland'da kuraklık nedeniyle halk hayvanlarını kaybetti. Yardım bekleyen yüzlerce insan şimdilik sadece çayla beslenebiliyor.

30 Mart 2017 17:22

Somali'de kullanımda olmayan bir havaalanında 32 yaşındaki Nima Muhammed, kamp ateşinin üstünde çayını kaynatıyor.

Eğer yardım kuruluşları onlara yeni kumanyalar vermezse, Nima ve 7 çocuğu için günün tek öğünü olacak.

Nima Muhammed, Somali'ye bağlı özerk bölge Somaliland'da kuraklık nedeniyle besi hayvanlarını kaybedenlerden.

250 keçisinden sadece 2'sinin hayatta kaldığını anlatan Nima Muhammed, "Çocuklarıma bakmak zorundayım. Onlara sadece çay verebiliyorum. Çaya süt bile katamıyorum çünkü süt sağabileceğim tüm hayvanlarımı kaybettim" diyor.

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Nima Muhammed ve çocuklarının yanısıra bu geçici kampta 100'den fazla aile yaşıyor.

Çoğu, Somaliland'da kuraklığın daha sert hissedildiği bölgelerden ysu-gıda ve insani yardım bulabilmek için bu kampa gelmişler.

Hükümete göre, halkın yüzde 70'i hayvancılıkla geçiniyor.

Sanaag bölgesindeki ardihale'de de 500 kişinin yaşadığı başka bir kamp daha bulunuyor.

Soyadını vermeyen Hacı isimli Somalilandlı ise kampta sağlık hizmetlerinin bulunmadığını, su ve yiyecek kalmadığını belirtirken, "Şu ana kadar kimseden yardım gelmedi" diyor.

Somaliland'ın dışında Somali'de de kuraklık nedeniyle halkın tarım ürünleri arazilerde kaldı.

Kuraklık seviyesinin 6 yıl önce 260 bin kişinin hayatını kaybettiği felakete ulaşmasından endişe ediliyor.

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