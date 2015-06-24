Çocuklara dilenme yasağı



Berlin Senatosu, çocukların dilencilik yapmasını yasaklama kararı aldı. Bu yeni düzenleme kapsamında yanında bir çocukla dilencilik yapmak da yasak olacak. Düzenleme, yasağa uymayanlara 500 euroya kadar para cezası kesilmesini öngörüyor.

Senatonun düzenlemeyi öncelikle İlçe Belediye Başkanları Konseyi’nin onayına sunması gerekiyor. Senatonun düzenlemeye ilişkin nihai kararını ise yaz tatili sonunda vermesi bekleniyor.

Berlin Eyaleti İçişleri Senatörü Frank Henkel, dilenen çocuklarda ailelerinin bakım ve eğitim yükümlülüğünün kaba ihlali ve istismarını gördüğünü kaydetti.

Berlin Senatosunun bu planı, Berlinli Roman derneği IniRomnja tarafından eleştiriliyor. Dernek çalışanlarından Vesna Lovriv, Berlin'de yayımlanan Tageszeitung gazetesine yaptığı açıklamada "Bu, çocukları korumak değil, aksine zaten toplumun kenarına itilen çocuklara ve onların ailelerine suçlu muamelesi yapmaktır" diye konuştu. Lovriv, dilencilik yapan kadınların "sokaktaki bu işten başka yapacak bir işi olmayan" ve ailesinin geçimini sağlamaya çalışan yoksul kadınlar olduğunu belirtti. Lovriv "Eğer ileride suçlu muamelesi görürlerse yaşam şansları daha da azalacak" diye konuştu.

Berlin’de yaklaşık 15 yıldır çocukların dilencilik yapmasının yasaklanması tartışılıyor. Berlin’in turistik merkezlerinden biri Kurfürstendamm’da giderek artan Roman dilenci çocuklarının sayısı nedeniyle 2002 yılında da yasaklama talebi gündeme gelmişti. Tartışmalar 2014 yılında tekrar alevlenmişti.