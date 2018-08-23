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Çocuklara camilerde trafik eğitimi

Tarık ARSLAN/MUDANYA (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Mudanya ilçesinde, Müftülük bünyesinde camilerde açılan yaz Kuran  kurslarına katılan çocuklara, İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde trafik eğitimi veriliyor

23 Ağustos 2018 22:12

Tarık ARSLAN/MUDANYA (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın Mudanya ilçesinde, Müftülük bünyesinde camilerde açılan yaz Kuran  kurslarına katılan çocuklara, İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde trafik eğitimi veriliyor.
Mudanya\'da yaz sezonunda 11 camide açılan Kuran kurslarına katılan 1300 öğrenciye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği personeli tarafından eğitim veriliyor. Eğitimleri polis memuru Kubilay Tercanlı üstlendi. Çocuklarda trafik bilincinin oluşturulması için düzenlenen eğitimleri görsel sunumlar eşliğinde veren Tercanlı, genel trafik kurallarının yanı sıra emniyet kemeri kullanmanın önemi, emniyet kemeri kullanırken dikkat edilecek hususlar ve bisiklet kullanım kuralları konularında bilgiler paylaşıldığını söyledi.
Günde 2,5 saat süren eğitimlerde şu ana kadar 254 öğrenciye ulaşıldığını kaydeden Tercanlı, hafta sonuna kadar bin 300 öğrenciye ulaşılmasının hedeflendiği eğitimlerdeki amaçlarının, geleceğin teminatı olan çocukları trafik kuralları konusunda bilinçlendirmek olduğunu kaydetti. 
Mudanya İlçe Müftüsü Ertuğran Mehmet Soylu ise, trafik gibi önemli bir konunun henüz küçük yaşlarda anlaşılması ve bireylerin bu yaşlarda trafik eğitimini almalarının oldukça önemli olduğunu belirterek, bu organizasyonu düzenleyen ve emeği geçenlere teşekkür etti.

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