Çocuklar İngilizceyi eğlenerek öğreniyor

İSTANBUL, (DHA) -EYÜPSULTAN Belediyesi, gençlere ve çocuklara Simurg Dil Evi\'nde yabancı dil eğitimi veriyor. Öğrenciler konuştukları konular üzerine eğlenceli oyunlar oynayıp filmler izleyerek İngilizcelerini geliştiriyor.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın\'ın ödüllü programlarından olan Simurg, 5-25 yaş yaygın eğitim programına ara vermeden devam ediyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin eğitim aldığı dil evinde dört duvara sığmayacak eğitim modeli uygulanıyor. Konuşabilecekleri, tartışabilecekleri ve müzakere edebilecekleri bir ortamda pratik yapan öğrenciler konuştukları konular üzerine eğlenceli oyunlar oynayıp, karaoke yapıp filmler izleyerek İngilizcelerini geliştiriyor.

ÖĞRENCİLER EĞİTİMDEN GAYET MEMNUN

Simurg Dil Evi\'nde eğitim gören 9 yaşındaki Eymen İnkaya ve 10 yaşındaki Rabia İncinaz Beyaz İngilizceyi eğlenerek öğrendiklerini söylediler. İngilizcesini geliştirmek için kursa katıldığını kaydeden Yağız Efe Yeşilyurt, “Burası sayesinde İngilizcemin daha da ilerleyeceğini düşünüyorum” dedi. Simurg Dil Evi\'ne annesinin tavsiyesiyle geldiğini belirten 10 yaşındaki Eylül Küçükkaralar, “Öğretmenlerimiz kesinlikle Türkçe konuşmuyor, o yüzden daha fazla pratik yapma şansımız oluyor. Sürekli İngilizce filmler izliyor ve oyunlar oynuyoruz” diye konuştu. Ortaokul 5’inci sınıf öğrencisi Busenaz Çalışır ve 7’nci sınıf öğrencisi Berat Yusuf Parlak eğitimde olmaktan büyük keyif aldıklarını dile getirdi.

16 yaşındaki Beyza Çekici, “Ben okulda da İngilizce dil sınıfındayım. Okulda da gramer eğitimi alıyoruz fakat pratik yapma imkanımız olmuyor. O yüzden buraya gelmeyi tercih ettim. Sürekli İngilizce konuşuyoruz, oyunlar oynuyoruz. Derslerimiz keyifli ve faydalı geçiyor” şeklinde konuştu.

“YABANCI DİLİ SEVEREK ÖĞRENMELERİNİ AMAÇLIYORUZ”

Simurg Dil Evi\'yle öğrencilerin yabancı dili severek, isteyerek öğrenmelerini amaçladıklarını söyleyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Aydın ise “Simurg Dil Evi’nde öğrenciler, yabancı hocaların eşliğinde eğlenirken öğrenecekleri ve öğrendiklerini hayata geçirecekleri öğrenci merkezli bir sınıf ortamında olmanın ayrıcalığını yaşıyorlar. Böylelikle İngilizceyi konuşan, anlayan bireyler yetiştireceğiz” ifadelerini kullandı.

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