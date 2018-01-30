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Yaşam
Deutsche Welle

Çocuklar için Facebook'a mektup

Facebook'un 13 yaş altı çocuklar için tasarladığı mesajlaşma servisi çocuk gelişimi uzmanlarının tepkisine neden oldu. Uygulama yaklaşık 80 bin kişi tarafından yüklendi.

30 Ocak 2018 22:08

Facebook'un çocuklar için geliştirdiği mesajlaşma uygulaması "Messenger Kids", çocuk gelişimi uzmanlarının ve ebeynlerin tepkisini topluyor. 100 kişilik bir grup, Facebook'a gönderdikleri mektupla uygulamanın kullanımdan çıkarılmasını istedi.

Uzmanlar Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg' e gönderilen mektupta 13 yaş altı çocukların sosyal medya hesaplarını kullanmaya hazır olmadıkları, internette kurulabilecek sanal arkadaşlıkların karmaşık yapısıyla baş edemeyecekleri ve gizliliklerini koruyamayacakları belirtilerek uygulama eleştirildi.

Mektubu imzalayanlardan biri olan Jenny Radesky, Michigan Üniversitesi'nde çocuk gelişimi uzmanı olarak görev yapıyor. Facebook'un küçük yaştaki çocukları da kullanıcısı haline getirmek istediğini söyleyen uzman, "Bu gerçekten tedirginci bir durum; çocuklar bu yaşta düşünce ve hareketlerini düzenleyen bilişsel becerilere sahip değil. Kendilerini manipule edebilecek teknolojileri ayırt edemez" diyor.

Facebook'a gönderilen mektupta aile dernekleri, psikologlar ve eğitmenlerden oluşan 100 kişinin imza yer alıyor. İmzacılardan biri de Boston'da yaşayan ve çocuk şarkıları söyleyen Raffi Cavoukian. Cavouikian, servisin bir ihtiyaca cevap vermekten çok yeni bir ihtiyaç yarattığını belirtiyor. Cavoukian, "Facebook, hesap açmasına izin verilmeyen çocukları hedef alıyor" diyor.

Facebook ne diyor?

Facebook ise Aralık 2017'de çıkardığı ve 80 bin kişi tarafından yüklenen uygulamayı, sadece aileler ve izin verilen kişilerle iletişim sağlayan bir servis olarak tanıtıyor. Facebook yetkilileri, bu servisin varolan bir ihtiyaca karşılık verdiğini savunuyor.

Çocuklar uygulamayı kendi başlarına yükleyemiyor ve kullanamıyor. Uygulama yalnızca ebeveynlerin kendi Facebook hesaplarına eklenebilen bir mesajlaşma servisi olarak çalışıyor. Böylelikle ebeveynler çocuklarının kiminle yazıştığını kontrol edebiliyor.

AP, NS/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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