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Çocuk istismar davaları arttı

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Adliyesi'nde bir mahkemede görülen 27 davanın 11'i cinsel taciz olarak kayıtlara geçti

16 Kasım 2017 16:49

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Adliyesi\'nde bir mahkemede görülen 27 davanın 11\'i cinsel taciz olarak kayıtlara geçti. Bu davaların 9\'u çocuğun cinsel istismarı olarak görüldü.
Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Avukat Serap Ertuğrul, cinsel taciz davalarının artmasının, konunun önemi ve vehametini artırdığını söyledi. Antalya Adliyesi\'ndeki 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen 27 davanın 11\'inin cinsel tacizle ilgili olduğunu belirten Avukat Serap Ertuğrul, bu davaların 9\'unun çocuğa karşı işlenen cinsel istismarlar olduğuna dikkat çekti. Avukat Ertuğrul, \"Artık her güne, çocuk istismarı, çocuğa yönelik şiddet, çocuk ihmali, çocuk ölümleri ile uyanıyoruz. Bu vakaların azalmak yerine, giderek artması, gerek siyasilerin gerek kanun koyucuların daha etkin ve hızlı önlemler almasını zorunlu kılmaktadır. Biz Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak önümüze gelen tüm davaların takipçisi olmak için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Fakat bu çabalar altında, toplumun duyarlılığını artırıcı önlemler alınmasını zorunlu görüyoruz\" dedi.
En önemli sorunlarının başında, mahkemelerin baro ve çocuk hakları merkezlerini davalarda müdahil olarak kabul etmemesinin geldiğini belirten Serap Ertuğrul, şöyle konuştu:
\"Bilindiği üzere, gerek Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi gerekse ülkemizin imzaladığı diğer sözleşmelerde, yasa koyucunun ve devletin, çocukların korunmasına dair önlemleri alma ve çocukların temsili noktasında en üstün çabayı gösterme zorunluluğu vardır. Bu nedenle biz gerek yasa koyuculara gerekse siyasilere seslenmek istiyoruz. Gerekirse yasal düzenlemeler yapılarak, merkezlerimizin ve baroların etkin müdahilliklerinin sağlanması, mağdurların yalnız bırakılmaması yönünde de önemli katkı sağlayacaktır.\"

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