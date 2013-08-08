'Çocuk gelin' öldüğüyle kaldı

Olay, 25 Eylül 2012'de, merkez Yüreğir İlçesi'nde meydana geldi. Kübra Ulaş, olaydan 8 ay önce 23 yaşındaki Emrah E. tarafından kaçırıldı. Bir fabrikada işçi olarak çalışan Emrah E., sonra da kızın ailesine, "Kızınız artık benim eşim oldu. Benimle evlendirmek zorundasınız" dedi. Baba Emin ve anne Yıldız Ulaş, kızlarının ve kendilerinin başına kötü bir şey gelmemesi için Kübra Ulaş'ı, yörenin geleneklerine göre düğün yaparak Emrah E. ile nikahsız evlendirdi.

Döverek çocuğunu düşürdü

Küçük gelin Kübra'nın ailesinin iddiasına göre, bir süre sonra Emrah E., kıskançlığı yüzünden eşine şiddet uygulamaya başladı. Çalıştığı fabrikadan çıkarılınca bunalıma giren Emrah E., dişi ağrıdığı için kendisini hastaneye götürmesini isteyen 2 aylık hamile Kübra ile tartıştı, ardından da karnını tekmeleyerek dövdü. Ertesi gün şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Kübra Ulaş, bebeğinin düştüğünü öğrenince perişan oldu. Bunalıma giren ve döndüğü evde kimseyle konuşmayıp odasına kapanan Kübra Ulaş, 3 gün sonra evin pencere demirine kurdele asılı halde bulundu.

Aileden şikayetçi oldular

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Kübra'nın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi. Acılı aile, cenazeye gelmeyen damatları Emrah E. ile onun ailesinden şikayetçi oldu.

Baba Emin Ulaş, kızının ölümüne, nikahsız yaşadığı Emrah E.'nin şiddetinin neden olduğunu iddia etti. Kızının ölmeden bir gün önce kendisini arayarak, "Baba gel, beni al, evimize götür" dediğini ileri süren acılı baba Emin Ulaş, "Kızımı almaya gittiğimde evde kimseyi bulamadım. Üst katta oturan Emrah'ın babası, 'Gezmeye gittiler' dedi. Bir gün sonra da tanımadığım bir kişi arayarak 'Kızınız intihar etti, çabuk gelin' dedi. Kızım intihar etmiş olamaz" diye konuştu.

İddialar üzerine Cumhuriyet Savcısı tarafından, Kübra'nın nikahsız eşi Emrah, annesi Meryem ve babası Ali E. hakkında 'kasten öldürme, intihara yönlendirme ve yardım etme' suçlarından soruşturma başlatıldı. Şüpheliler, Kübra'nın ailesinin iddialarını yalanlayarak, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Cinayet yoksa suç da yok(!)

Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi'nin raporunda, 'Cesette herhangi bir ateşli silah yarası, kesici alet yarasına rastlanmadığı, ölümün asılmaya bağlı meydana geldiği' yönde rapor verildi. 2 aylık bebeğini eşinden gördüğü şiddet nedeniyle düşürdüğü iddia edilen Kübra Ulaş'ın eşi, kayınvalidesi ve kayınpederi hakkında soruşturma başlatan Cumhuriyet savcısı, Adli Tıp Kurumu'nun 'Ölümün asılmaya bağlı meydana geldiği' yönünde rapor vermesi üzerine, 'Şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına' karar verdi. 'Şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına' karar verdi. Raporda küçük gelinin düşük yapıp yapmadığı konusunda herhangi bir tesbit yer almadı.