Çocuk cinayetinde NSU izi

Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldürmekten sorumlu tutulan NSU örgütünün intihar eden üyelerinden Uwe Böhnhardt'a ait DNA izine 2001 yılında 9 yaşındayken kaçırılıp öldürülen Peggy'nin cesedinde rastlandığı bildirildi.

Bild gazetesi ve Bavyera eyaletinin yayın organı BR'de yer alan haber, Oberfranken bölgesinin polis yetkililerine ve Bayreut kentinin de savcılık makamına dayandırıldı. Yetkililer elde edilen delillerin incelenmesinin sürdüğünü belirtti.

Ancak Uwe Böhnhardt'a ait DNA izinin hangi vesile ile cesette tespit edildiği ve Peggy'nin ölümü ile Uwe Böhnhardt arasında nasıl bir bağlantı kurulduğu bilinmiyor.

15 yıl boyunca kayıptı

Peggy, 2001 yılında Bayvera eyaletinin Lichtenberg kentinde 9 yaşındayken kaybolmuştu. Yıllarca akıbeti bilinmeyen ve 15 yıl boyunca kayıtlara kayıp olarak geçen Peggy'nin iskeletine geçen yaz 2 Temmuz'da Thüringen kentinde bir ormanlık alanda rastlandı. Cesedin bulunduğu yer Peggy'nin evinden 15 kilometre uzaklıktaydı. Peggy'ye ait cesedin bulunmasından bu yana polis topladığı delillerle cinayetin izini sürüyordu.

2004'te katil zanlısı olarak zihinsel engelli Ulvi Kulaç adlı bir kişi tutuklanmış, psikiyatri kliniğinde tedavi altına alınmıştı. 10 yıl sonra ise yeniden yargılanarak beraat etmişti.

Böhnhardt intihar etmişti

Böhnhardt ise 2001-2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişi öldürmekten sorumlu tutulan aşırı sağcı NSU örgütünün üç üyesinden biriydi. Uwe Böhnhardt örgütün diğer üyesi Uwe Mundlos ile birlikte 2011 yılında yaşadıkları karavanı ateşe verdikten sonra intihar etmişti. Zanlıların yaşadığı karavanda daha önce yapılan aramalarda oyuncağa rastlandığı belirtiliyor. NSU'nun hayatta kalan tek sanığı Beate Zschaepe ise Münih kentinde görülen NSU davasının baş sanığı olarak yargılanıyor.

NSU örgütü ile Peggy cinayeti arasında bir bağlantı olduğu ise şimdiye kadar gündeme gelmemişti.

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dpa/DW/HS/BW