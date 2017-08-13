"Çocuğunuza 'Aşkım' demeyin, terapiye gidin"

İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Şahin, sosyal medya hesabında çocuklarını “Aşkım", "Sevgilim” diyerek seven ebeveynleri uyararak, “Yeterince sevilmemiş veya ilgi görmemiş olabilirsiniz ama siz gene de çocuklarınıza ‘aşkım’ demeyin, terapiye gidin” dedi.

Milliyet'ten Mert İnan'ın sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Şahin, “Çocuklar 3 - 6 yaşları arasında, heteroseksüel olacaklarsa karşı cinsten, eşcinsel olacaklarsa aynı cinsten ebeveynlerine cinsel arzu ve aşk duyarlar. Bu arzuların zamanla çözülmesi ve devam etmemesi gerekir ki, çocuk sağlıklı bir aşk ilişkisi ve cinsel yaşam kurabilsin. Çocuklarına ‘aşkım, sevgilim’ diye hitap eden ebeveynler, çocuklardaki bu geçmesi gereken arzuları provoke etmiş ve devamlılığını sağlamış olurlar. Bu şekilde anne - babasına çocukluk aşkı ve cinsel arzusu çözülmemiş kişiler, eşleriyle sağlıklı duygusal ve cinsel ilişki kuramazlar” diye konuştu.

‘Duygusal istismar’

“Çocuklara ‘aşkım, sevgilim’ diyen anne - babaların aslında kendilerinin sevilme ihtiyacı var. Anne, babalara düşen onların kendi ayakları üzerinde durabilen, bağımsız kişiler haline gelmelerini engellememektir. Evlatları tarafından çok fazla sevilmek isteyen anne - babalar, çocuklarına duygusal olarak yapışma eğilimi gösterdiklerinden bağımsızlaşıp olgunlaşmalarını engelliyorlar. Çocukları kendi isteklerimiz doğrultusunda kullanmak, duygusal istismardır.”

‘Teyzeciğim de olmaz’

“Çocuklara, ‘anneciğim, babacığım, teyzeciğim’ gibi hitaplar da çocuğun kim olduğuna dair kafasını karıştırıp, kimlik bütünlüğünün gelişimini olumsuz etkiler. Teyzesi çocuğa ‘teyzeciğim’, amcası çocuğa ‘amcacığım’ çocuğun kafası karışır. Daha da önemlisi çocuğun etrafındaki kimselere ilişkin gerçek duygu ve düşünceleri yerine, büyükler tarafından yönlendirilmiş sahte bir dünya oluşturur.”

‘Aslanım, yiğidim koçum da yanlış’

Prof. Dr. Bengi Semerci (Çocuk - genç ve erişkin psikiyatristi): “Aslanım, yiğidim, koçum, anneciğim, babacığım, aşkım, sevgilim’ gibi söylemler çocuğun aklını karıştıracak, gelişim sırasında ayrışmasını, sınırlarını, ilişkilerini bozacak sözcüklerdir. Özellikle 3 - 6 yaş arasında çocuğun cinsel ve bireysel kimliğinin oluştuğu dönemde ‘aşkım, sevgilim’ gibi hitaplar çocukların sağlıklı ruhsal gelişimini olumsuz etkiler. Benzer şekilde bu yaşlarda çocukları dudaktan öpmek, onların yanında sakınmadan bedenin gösterilmesi uygun değildir. Bu davranışlar çocuğun kuralları yanlış öğrenmesine, gelişiminde kargaşaya neden olur.”

‘Cinsel istismara açık hale gelir’

Prof. Dr. Ayten Erdoğan (Çocuk ve Ergen Psikiyatristi): “Ebeveynler ile çocuklar arasındaki ilişki her yaşta ‘anne, çocuk ve baba, çocuk’ ilişkisi şeklinde olmalıdır. Anne ve babalar çocuklarına arkadaş veya sevgili gibi değil; sevgi, korunma, destek ve sınırlama ihtiyaçlarını gideren bir figür olmalılar. ‘Aşkım, sevgilim, birtanem’ gibi hitaplar kullanmak anne, baba, çocuk ilişkisinde erotizme yol açar. Bu durum çocukların erken cinsellikle tanışmasına, bu ilgilerini ebeveyne yönlendirmesine yol açabilir. Hitap ederken isim kullanılmalı. 1 - 2 yaşındaki çocukları dudaktan veya genital bölgelerinden öpmek, çocukların erken cinsellikle tanışması, bu tür yaklaşımları ebeveynden görmeyi normal algılamasını sağlar. Bu durum çocuğun cinsel uyarılma ve istismarlara açık olmasına yol açar.”

‘Kızım ve oğlum yeterli’

“Anne ve babaların çocuklarına isimleriyle veya ‘kızım, oğlum, yavrum’ gibi ilişkilerini ifade eden sözcüklerle hitap etmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Şahin şunları söyledi: “Şayet eşler birbirlerine aynı ifadeleri kullanmıyorsa, sevgilerini ifade eden sözcükler olarak, ‘canım kızım, tatlı oğlum’ gibi sözcükler kurabilir. Çocuklara ‘aşkım, sevgilim’ gibi uyarıcı sözcükler dışında iki sevgili veya eş arasında geçebilecek davranışlarda bulunmak da sakıncalı. Çocukları cinsel olarak uyaracak, kafasını karıştıracak dudaktan öpme gibi davranışlar yapılmamalı.”