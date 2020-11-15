Cocu, Derby Country'den kovuldu

Fenerbahçe'de bir dönem takımın başında olan ve gösterdiği kötü performansla takımdan gönderilen Phillip Cocu, görev yaptığı İngiltere Championship ekibi Derby County'de de tutunamadı. Kulüp tarafından açıklamada Cocu ile yolların ayrıldığı belirtildi.

24 takımlı Championship'te son sırada bulunan Derby County, son 8 maçını kaybetmişti. Derby County Türk futbolseverlerin de yakından tanıdığı Colin Kazım Richards'ı transferin son gününde kadrosuna katmıştı. İngiliz futbolunun efsanelerinden Wayne Rooney de Derby'de forma giyiyor ve Cocu'nun oyuncu-teknik direktör göreviyle yardımcılığını yapıyordu. Rooney'nin geçici olarak Cocu'nun yerine geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Genç teknik direktör büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe'den de 2018/2019 sezonunun 10. haftasında Kadıköy'deki Ankaragücü mağlubiyeti sonrasında gönderilmişti. Cocu'nun Fenerbahçe'si 10 haftada 5 mağlubiyet, 3 beraberlik almıştı ve sadece 2 kez kazanabilmişti.