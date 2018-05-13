CNN Türk'te bir ayrılık daha

CNN Türk Ana Haber Spikeri Duygu Demirdağ ile kanalın yolları ayrıldı. Demirdağ'ın istifa ettiği belirtildi.

Bünyesinde Hürriyet ve Posta gazeteleri ile CNN Türk, Kanal D gibi televizyon kanallarını da bulunduran Doğan Medya Grubu, geçen aylarda 1.1 milyar dolara iş adamı Erdoğan Demirören'e satılmıştı.

Söz konusu satışın ardından köşe yazarlarından Melis Alphan, Cumhuriyet'e geçmiş, Fikret Bila Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevinden ayrılmış, gurme - yazar Mehmet Yaşin de "emeklilik hakkı"nı kullanmıştı.

Duygu Demirdağ kimdir?

Yüksek lisansını Londra, Middlesex University'de "Medya ve İletişim Yönetimi" alanında yaptı. İspanya, Universidad de Salamanca'da "İspanyol ve Latin Amerika Sineması" ve "Avrupa Birliği Ekonomi ve Politikası" alanlarında eğitim aldı.

Televizyonculuğa, üniversite yıllarında, Line Media Group bünyesinde spiker ve program yapımcısı olarak başladı. 3 yıl boyunca hafta sonu ana haber bültenini sundu, "Bu Gece" isimli gece bülteninin editörlüğünü ve sunuculuğunu üstlendi.

Adını Tornatore'nin efsane filmi 'Stanno Tutti Bene'den; ilhamını, herkesin keyfini yerine getirme hayalinden alan kültür-sanat programı "Herkesin Keyfi Yerinde"nin yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptı. Gündemi akademisyenler, haberciler, sanatçılar ve iletişimcilerle konuştu, "Keyfimiz gerçekten yerinde mi diye?" sordu.

CNN TÜRK Haber Merkezi’ne 2010 yılında katıldı. Muhabir olarak, “Türkiye’nin Enerji Haritası”, “Yeni Muhafazakarlar”, “Yokluk 4 Mevsim”, Yunanistan Ekonomik Krizi” gibi dosyaları hazırladı.

Sahadan, stüdyoya geçiş yaptı. Gece Haberleri ile başladığı spikerlik yolculuğuna 2 yıl boyunca Hafta Sonu Ana Haber’i sunarak devam etti. Seçim dönemlerinde ve siyasi partilerin kurultay süreçlerinde özel yayınlarla ekranda oldu. Gündem Özel tartışma programının moderatörlüğünü yaptı.

CNN TÜRK Ana Haber'i sundu. İngilizce ve İspanyolca moderatörlük yapıyor. Biyografi kitapları yazıyor.