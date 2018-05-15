CNN Türk, Taha Akyol'un programını sonlandırdı

T24

CNN Türk, gazeteci Taha Akyol tarafından hazırlanıp sunulan "Eğrisi Doğrusu" adlı programı yayından kaldırma kararı aldı. Aynı zamanda Hürriyet'te köşe yazarlığı görevini de üstlenen Akyol, söz konusu programla birlikte her cuma akşamı izleyicilerle buluşuyordu.

Bünyesinde Hürriyet ve Posta gazeteleri ile CNN Türk, Kanal D gibi televizyon kanallarını da bulunduran Doğan Medya Grubu, geçen aylarda 1.1 milyar dolara iş adamı Erdoğan Demirören'e satılmıştı.

Söz konusu satışın ardından köşe yazarlarından Melis Alphan ve Mehmet Yaşin ile yollar ayrılmış; Fikret Bila da, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevini bırakmıştı. Grubun CNN Türk kanadında ise gazeteciler Nevzat Çiçek ve İsmail Saymaz'ın "Gece Görüşü" adlı programdaki görevlerine son verilmişti.

Taha Akyol kimdir?

Taha Akyol, 1946 yılında Yozgat’ta doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Yozgat’ta tamamladıktan sonra İstanbul Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.

Bir süre Yozgat’ta serbest avukat olarak çalıştıktan sonra Ankara’ya taşınarak Hergün Gazetesi’nde köşe yazarlığına başladı. Daha sonra haftalık siyasi haber dergisi Yankı’da yönetici ve araştırmacı olarak çalıştı. 1987 yılında Tercüman Gazetesi’nin Genel Yayın Müdürü oldu. Aynı gazetede köşe yazarlığı yaptı.



1992 yılından itibaren 20 yıldır Milliyet Gazetesi’nde yazan Akyol halen Hürriyet Gazetesi’nde köşe yazarı… CNN TÜRK televizyonunda siyasi ve kültürel konularda “Eğrisi Doğrusu” programını yapıyor.



İngilizce bilen Akyol evli ve iki çocuk babasıdır.

Yayınlanmış kitapları:

Bir süre Yozgat’ta serbest avukat olarak çalıştıktan sonra Ankara’ya taşınarak Hergün Gazetesi’nde köşe yazarlığına başladı. Daha sonra haftalık siyasi haber dergisi Yankı’da yönetici ve araştırmacı olarak çalıştı. 1987 yılında Tercüman Gazetesi’nin Genel Yayın Müdürü oldu. Aynı gazetede köşe yazarlığı yaptı.



1992 yılından itibaren 20 yıldır Milliyet Gazetesi’nde yazan Akyol halen Hürriyet Gazetesi’nde köşe yazarı… CNN TÜRK televizyonunda siyasi ve kültürel konularda “Eğrisi Doğrusu” programını yapıyor.



İngilizce bilen Akyol evli ve iki çocuk babasıdır.

Yayınlanmış kitapları:

- Sovyet Rus Stratejisi ve Türkiye (2 cilt)

- Politikada Şiddet

- Leninsiz Komünizm

- 1980’lerde Türkiye

- Tarihten Geleceğe

- Haricilik ve Şia

- Azerbaycan Sovyetler ve Ötesi

- Medine’den Lozan’a

- Bilim ve Yanılgı

- Hayat Yolunda

- Osmanlı’da ve İran’da Mezhep ve Devlet

- Hariciler ve Hizbullah

- Kitaplar Arasında

- Eğrisiyle Doğrusuyla Avrupa

- Politikada Şiddet (düzenlenmiş haliyle yeniden basım)

- Türban

- Ama Hangi Atatürk

- Demokrasiden Darbeye, Babam Adnan Menderes

- Atatürk’ün İhtilal Hukuku

- Ortak Acı, 1915 Türkler ve Ermeniler

- Rumeli’ye Elveda

- 101 Kitap

- Türkiye’nin Hukuk Serüveni

- 1914-1915 Felaket yıllarında Osmanlı ve Ermeniler