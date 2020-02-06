"'Reis' dizisi reyting kaybediyor; 'İmam'ın oğlu' yükselişte!"

-CNN Türk, CHP'ye muhtaçtır.

-Aslı Bekiroğlu, asıl şimdi meşhur!

-Hazla kandırıp hüzne boğan dizi: Sex Education

Gerçek Gridir'de Seden Mestan sordu, Tayfun Atay yorumladı.

Atay, CHP'nin CNN Türk'ü boykot edeceği iddialarının akabinde CNN Türk'ün CHP'ye yaptığı 'ziyarete' ilişkin konuştu. Atay, CNN Türk'ün 'ziyaretini', CHP'nin yerel seçimlerdeki başarısıyla birlikte Türkiye'nin siyasi tablosunun değişmeye başlamasıyla ilişkilendirdi.

"CNN Türk, yandaş medyanın amiral gemisi haline geldi" diyen Atay, "Türkiye'de değişen tablo, iktidar güdümünde politikasını yürüten yayın kuruluşlarının artık 'alıcı'sının olmadığını gösteriyor. Toplum, tartışma programlarında her akşam aynı karakterleri, aynı manipülasyonları, aynı iktidar yanlısı jestleri görmekten sıkıldı. Bu tek-yanlı sıkıcılık, CHP ile dengeleniyor ve CHP demek, artık reyting demek" diye konuştu.

Atay, medyada ve toplumda rağbet gören siyasi figürleri 'dizi reyting'lerine benzeterek, “‘Reis’ dizisi 2009 Davos’undan beri reyting rekorları kırdı; artık kaybediyor. Şimdi ‘İmam’ın oğlu’ yükselişte!” dedi.

"İnternette herkes iz bırakır, bu iz ortaya çıkar"

Atay, oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun 'güvenlik açığı' nedeniyle internete sızan fotoğraflarının sosyal medyada büyük yankı uyandırmasını da ele aldı.

Aslı Bekiroğlu'nun başına gelen olayın 2003 yılında Gülben Ergen'in de başına geldiğini söyleyen Atay, sosyolog Ünsal Oskay'ın o dönemde konuyla ilgili yaptığı yorumlardan alıntılar yaparak şunları söyledi:

"'Komşuluk, akrabalık ilişkisi yok artık. Buna 'atomize olmuş' toplum deniyor. Bu da insanları korkutuyor. Yalnızlık duygusu nedeniyle bu tür aldanım yaratan özdeşleşmeler ortaya çıkıyor. Gülben Ergen olayını duyup ilgilenenler birbiriyle özdeşleşiyorlar. Böylece toplumun içinde çaresiz ve yapayalnız oldukları hissinden bir ölçüde kurtuluyorlar.'

Ünsal Oskay'ın bu cümlelerini 2020'ye uyarlayarak Aslı Bekiroğlu olayını duyanlar birbiriyle özdeşleşiyorlar diye tercüme edebiliriz. 'Olmayan sosyal ilişkiler yerine konan sözüm ona sosyal ilişkiler' tabiri sosyal medyayı açıklıyor."

"Sex Education'da seks hiçbir şey, hüzün her şey!"

Seden Mestan, Netflix'te yayınlanan Sex Education dizisinin ikinci sezonunun başlamasını hatırlatarak, "Bu sezon daha altı doldurulabilir olaylar ele alınıyor. Daha sert, daha öfkeli bir tutumdalar diyebiliriz. Her yaştan insanın kendisine bir şeyler katabileceği bir dizi" yorumunu yaptı.

Atay da Mestan'ın sözleri üzerine, dizie ilişkin olarak "İnsanlık halimizin ne kadar sorunlu olduğunu anlatan, kaçırılmaması gereken bir eser" dedi.

Atay, "Sex Education'da fiziksel olarak ergenlerin kültürel olarak yetişkin olduğu, fiziksel yetişkinlerin de kültürel olarak ergen kaldığı ele alınıyor. Atomize olmuş toplumlarda, aileden bireye yaşanan çatışmalar üzerinden insanın içinde bulunduğu sorunları anlatan çok önemli bir dizi. Ailenin son sığınak olduğu da savunuluyor. Dizide seks hiçbir şey, hüzün her şey!" ifadelerini kullandı.