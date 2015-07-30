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Ekonomi

CNBC-e satılıyor

Doğuş Yayın Grubu’na ait haber ve eğlence kanalı CNBC-e, Discovery Communications’a satılıyor

30 Temmuz 2015 18:05

Discovery Communications, Doğuş Yayın Grubu'na ait ulusal yayın yapan haber ve eğlence kanalı CNBC-E'yi satın alıyor. İki kurum satın alma için anlaştı. Böylece Discovery ilk defa Türkiye'de ulusal yayın sektörüne adım atmış olacak. Alım işleminin bu sene içinde tamamlanması bekleniyor.

Açıklamaya göre, ortaklığın ilk aşamasında Doğuş Yayın Grubu 1 Eylül itibari ile Discovery'nin Türkiye'deki tek reklam satış temsilcisi olarak atanacak.

Doğuş Yayın Grubu; Discovery Channel, Animal Planet ve Discovery Science'ın yerel versiyonları da dahil olmak üzere Discovery'nin tüm ticari portföyünün satışından ve Türk reklamverenleri için sponsorluk olanakları sağlamaktan sorumlu olacak.

CNBC-e, alım işleminin sonlanmasına kadar yayınına hali hazırdaki ekibi yönetiminde bugünkü şekli ile devam edecek.

 

15 yıldır yayında

 

CNBC-e, Türkiye'de yayınına 16 Ekim 2000 yılında başladı.

 

Eurosport'un da sahibi

 

Dünya genelinde 220'yi aşkın ülkede yayın yapan Discovery Communications'ın 2.9 milyar izleyicisi bulunuyor. Discovery Communications'ın bünyesinde yayın yapan 73 tane televizyon kanalı bulunuyor. Kurumun televizyon kanalları arasında Discovery Chanel ve Eurosport gibi küresel çapta ünlü yayın organları da var.

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