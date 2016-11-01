Clinton'ın puanları düşüşte

8 Kasım'da yapılacak ABD seçimlerine kısa bir süre kala, e-posta skandalı Demokratların başkan adayı Hillary Clinton'un başını ağrıtmaya devam ediyor. Anketlere göre, FBI Clinton hakkında yeniden soruşturma başlatmasından sonra Clinton ile Trump arasındaki fark bir puan azalarak beş puana geriledi.

Ipsos kamuoyu araştırma şirketi tarafından Reuters haber ajansı için yapılan ankette, Clinton'ın oy oranı yüzde 44, Trump'ın oy oranını ise yüzde 39 olarak belirlendi. Diğer seçim anketlerinde de Clinton'un puan kaybettiği görüldü. FBI geçen hafta Clinton hakkında dışişleri bakanı olduğu dönemde özel e-posta hesabı üzerinden devlete ait gizli yazışmalar yürüttüğü gerekçesiyle yeniden soruşturma başlatmıştı.

Wikileaks belgeleri

Öte yandan ön seçimler sırasında televizyon tartışmalarındaki soruların önceden Clinton'a gönderildiğini kanıtlayan elektronik yazışmalar Wikileaks tarafından yayınlandı.

Kaynaklarının gizliliğini koruyarak hükümet, organizasyon ve kişilerin gizli belgelerini yayınlayan internet sitesi Wikileaks ABD'deki başkanlık seçimine bir hafta kala Hillary Clinton'un ön seçim kampanyası sırasındaki açık oturum sorularından önceden haberdar edildiğine belgeleyen elektronik posta gönderilerini yayınladı. CNN televizyonu açık oturum sorularını Demokrat Parti'ye iletmekle suçlanan tanınmış siyaset analisti Donna Brazile'nin işine son verdi.

Brazile Clinton'un seçim kampanyasını yöneten John Podesta'ya gönderdiği e-postanın CNN tarafından organize edilen ve Demokrat aday ile partili rakibi Bernie Sanders'i karşı karşıya getiren canlı yayınla ilgili olduğu belirtiliyor. Yazışmalardan Brazile'nin Hillary Clinton'a avantaj kazandırmak istediği anlaşılıyor.

Mart ayında Podesta'ya gönderilen bir e-postada "Yarınki televizyon tartışmasında ailesinde kurşun zehirlenmesi tespit edilen yüzü lekeli bir kadın Hillary Clinton'a Flint'te yaşayanlara nasıl yardım edeceğini soracak" deniyor. Michigan eyaletindeki Flint kenti şebeke suyunda zehir tespit edildiği için bir süre manşet konusu olmuştu. Tartışmada ailesinde cilt bozuklukları görüldüğünü söyleyen bir kadın Clinton'a seslenmiş ancak Demokrat adaya başka bir soru sormuştu.

Rusya'nın iletmiş olabileceği ihtimali

Brazile'nin ele geçirilen bir diğer e-postasında televizyon tartışmalarından önce iletilecek sorulardan Demokrat Parti seçim ekibinin haberdar edilebileceği belirtiliyor. CNN televizyonu Brazile'nin Demokrat Parti ile irtibat kurmuş olmasından son derece rahatsız olunduğunu ve kendisinin hiçbir zaman tartışmaya katılanlarla konuşmasına ve sorulması muhtemel soruları öğrenmesine izin verilmediğini duyurdu. Brazile aynı zamanda Wikileaks skandalı yüzünden istifa etmek zorunda kalan selefinin yerine Demokrat Parti başkanlığını vekâleten üstlenmişti.

Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump Demokrat rakibinin televizyondaki tartışmalardan önce sorulardan haberdar edildiğini öne sürmüş ancak herhangi bir somut kanıt göstermemişti. Amerikan istihbaratı Hillary Clinton'u zor durumda bırakan e-postaların Rusya tarafından ele geçirilip Wikileaks'e iletilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Hillary Clinton seçilme şansını azaltmak için bu yola başvurulduğunu söylemişti.

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DW/Afp/Reuters/AG/BÖ/HS