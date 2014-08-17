'Clinton tesadüfen dinlenmiş olabilir'



Hıristiyan Demokrat Birlik partili siyasetçi Alman dış istihbaratının ABD Dışişleri Bakanlarını dinlediği iddialarına ilişkin “Hiçbir yabancı politikacıyı hedef alarak istihbarat çalışmaları yapmıyoruz” dedi. Alman istihbarat örgütünü diğer istihbarat örgütlerinden ayırt edenin bu özellik olduğunu belirten Sensburg, böyle bir durumun tesadüfen oluşması halinde de elde edilen kayıtların silindiğini söyledi.

Alman medyasında çıkan haberlere göre Alman dış istihbarat servisi BND, 2012 yılında dönemin ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın bir konuşmasını kayda aldı. 2013 yılında da halefi John Kerry'nin yaptığı bir telefon konuşması dinlendi. Der Spiegel'in haberine göre hükümet 2009 yılında BND'ye Türkiye'nin dinlenmesi talimatı verdi.

NSA Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı Patrick Sensburg BND'nin kriz bölgelerinde enformasyon toplamasının zorunlu olduğunu ifade etti. Kriz bölgelerine seyahat eden insanların istihbari tahkikatlara takılmasının mümkün olacağını belirten Sensburg Clinton'ın dinlenmesi olayında durumun böyle göründüğünü kaydetti.

Sensburg, Türkiye'nin dinlenmesi iddialarıyla ilgili olarak da Irak'a sınırı olan bir bölgede keşif faaliyetlerinin son derece önemli olduğuna dikkat çekmekle yetindi.