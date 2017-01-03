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Spor

Cleveland'ı LeBron James taşıdı

LeBron James'in 26 sayıyla oynadığı karşılaşmada son şampiyon Cleveland Cavaliers, New Orleans Pelicans'ı 90-82 yendi

03 Ocak 2017 12:21

Son 4 maçını kazanan New Orleans Pelicans deplasmanda konuk olduğu Cleveland Cavaliers'e 90-82 mağlup oldu.

Cavaliers‘ta LeBron James 26 sayı-7 ribaunt-6 asist yaparken, Kevin Love 12 sayı-11 ribaunt-3 asist, benchten gelen Richard Jefferson 12 sayı-12 ribaunt, Channing Frye 14 sayı-6 ribaunt ve Kay Felder 12 sayı-2 asist yaptı.

Pelicans‘ta Anthony Davis 20 sayı-17 ribaunt-2 asist yaparken, Jrue Holiday 11 sayı-13 asist-4 ribaunt, Buddy Hield 20 sayı-5 ribaunt ve benchten gelen Tyreke Evans 4 sayı-5 asist-3 ribauntla oynadı.

 

NBA'de günün sonuçları

 

Cleveland Cavaliers 90 - New Orleans Pelicans 82
Milwaukee Bucks 98 - Oklahoma City Thunder 94
Brooklyn Nets 89 - Utah Jazz 101
New York Knicks 103 -  Orlando Magic 115
Chicago Bulls 118 - Charlotte Hornets 111
Houston Rockets 101 - Washington Wizards 91
Golden State Warriors 127 - Denver Nuggets 119
LA Clippers 109 - Phoenix Suns 98.

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New Orleans PelicansCleveland CavaliersLeBron JamesNBAgünün sonuçları

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