Cleveland'ı LeBron James taşıdı

Son 4 maçını kazanan New Orleans Pelicans deplasmanda konuk olduğu Cleveland Cavaliers'e 90-82 mağlup oldu.
Cavaliers‘ta LeBron James 26 sayı-7 ribaunt-6 asist yaparken, Kevin Love 12 sayı-11 ribaunt-3 asist, benchten gelen Richard Jefferson 12 sayı-12 ribaunt, Channing Frye 14 sayı-6 ribaunt ve Kay Felder 12 sayı-2 asist yaptı.
Pelicans‘ta Anthony Davis 20 sayı-17 ribaunt-2 asist yaparken, Jrue Holiday 11 sayı-13 asist-4 ribaunt, Buddy Hield 20 sayı-5 ribaunt ve benchten gelen Tyreke Evans 4 sayı-5 asist-3 ribauntla oynadı.
NBA'de günün sonuçları
Cleveland Cavaliers 90 - New Orleans Pelicans 82
Milwaukee Bucks 98 - Oklahoma City Thunder 94
Brooklyn Nets 89 - Utah Jazz 101
New York Knicks 103 - Orlando Magic 115
Chicago Bulls 118 - Charlotte Hornets 111
Houston Rockets 101 - Washington Wizards 91
Golden State Warriors 127 - Denver Nuggets 119
LA Clippers 109 - Phoenix Suns 98.