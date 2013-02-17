Cizre'deki amatör maçta stat savaş alanına döndü

Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde Bölgesel Amatör Lig'de oynanan Cizre Basraspor ile Kurtalanspor arasındaki maçta, tribünlerdeki taraftarlar arasında olaylar çıktı. Olayların büyümesi üzerine müdahalede bulunan polisler, oay çıkaranları gaz bombası ve tazyikli su ile dağıttı. Olaylarda 2 kişi yaralandı.

Bölgesel Amatör Lig’de Cizre Basraspor ile Siirt’in Kurtalan İlçesi’nin ekibi Kurtalanspor, bugün Cizre Şehir Stadı’nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 berabere biten maçta futbolcular soyunma odasına giderken, Kurtalansporlu oyuncuların üzerlerine tribünden taşlar atıldı. Futbolcular zor anlar yaşarken, polis taş atan taraftarları dağıtmak istedi. Olaylar büyüyünce, polisler olay çıkaranlara gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti. Bu kez tribünlerden polislere taş atılırken, saha savaş alanına döndü. Çıkan olaylarda yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ramazan İmrağ'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, olaylar nedeniyle Kurtalansporlu futbolcular ikinciye yarıya çıkmayacaklarını bildirdi. Bunun üzerine Cizre Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürü Adem Kaya, devreye girerek, futbolcuları sahaya çıkmaları konusunda ikna etmeye çalıştı. Kaya, yaklaşık 1 saat süren görüşmede olayları önleyecekleri ve tribünlerden saldırı olmayacağı yönünde söz vermesi üzerine Kurtalansporlu futbolcular sahaya çıktı.

Kurtalansporlu futbolcuların büyük bir tedirginlik yaşadıkları gözlendiği maçı Cizre Basraspor 3-1 kazandı.

Maçın ardından dağılan taraftarlar yine olay çıkarıp, polis ekiplerine zaman zaman taşlı saldırıda bulundu. Polis ekipleri de saldırganları yine gaz bombası ve tazyikli su ile dağıttı.