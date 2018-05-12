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CİPTE ŞÜPHELİ YANGIN

  Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA  Beylikdüzü'nde park halindeki lüks cip bilinmeyen bir nedenle yandı

12 Mayıs 2018 14:10

 

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA 
Beylikdüzü\'nde park halindeki lüks cip bilinmeyen bir nedenle yandı. Yangın kısa sürede itfaiye ekiplerince söndürülürken, polis ekipleri kundaklama şüphesi üzerinde duruyor. 
Yangın sabah saatlerinde Gürpınar Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet Kerem Albayrak\'a ait cadde üzerinde park edilmiş lüks cip bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Polis ekipleri motor ve ön kısmı tamamen yanan cipin çevresine güvenlik şeridi çekerek incelmelerde bulundu. Polis ekipleri park halindeki cipin kundaklanmış olabileceği üzerinde dururken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Görüntü Dökümü:
-Yanma ve müdahale anı cep telefonu görüntüleri
-Olay yerinden görüntü
-Cipten görüntü
-Diğer detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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