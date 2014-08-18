‘Çıplak selfie’ skandalı

Yeşiller Partisi Federal Milletvekili ve

Baden Belediye Başkanı Geri Müller'in,

çalışma saatlerinde Baden’deki ofisinde çektiği onlarca ‘çıplak selfie’yi 21

yaşındaki bir kadın arkadaşına gönderdiği iddia ediliyor.

İsviçre basınında yer alan haberlere göre, 53 yaşındaki Geri Müller işyerinde

çektiği fotoğrafları mobil hızlı mesajlaşma servisi

Whatsapp yoluyla mesai

saatleri içinde kadına gönderdi.

Neue Zürcher Zeitung'un haberine göre Müller'in avukatı Andreas Meili

tarafından yapılan açıklamada kadının

söz konusu fotoğrafları basın ve

üçüncü kişilerle paylaşacağı şekildeki ifadelerinin ardından Geri Müller böyle

bir girişimini engellemek için harekete geçti,

ancak başarısız oldu.

Belediye başkanlığı askıya alındı

Olayın basına sızmasının ardından sabah saatlerinde toplanan, Baden Şehir

Meclisi, Belediye Başkanı Geri Müller’in görevinin askıya alındığını açıkladı.

Meclisten yapılan açıklamada aksi ispatlanana

kadar, suçsuzluğun esas

olduğuna vurgu yapılarak, “Belediye Başkanı'nın konu ile ilgilenmesi için

daha fazla zaman tanımak amacıyla, görevini askıya almaya karar verdik.

Yerine Markus Schneider vekalet edecektir” ifadelerine yer verildi.

Eşinden ayrı yaşayan üç çocuk babası politikacı, suçlamalar karşısında

sessizliğini korurken, basında yer alan bazı haberlerde olayın bir aşk intikamı

olduğu iddia ediliyor. İddialara göre söz konusu kadın ile Müller internet

üzerinden tanışarak, daha önce aşk yaşamıştı.

Politik çevreler ise, kişinin çıplak

fotoğraflarını çekmesinin kişinin özel

hayatıyla ilgili bir konu olduğunu vurgularken, burada dikkat edilmesi

gerekenin ise, çıplak fotoğrafların mesai saatlerinde ve iş yerinde çekilmesi

olduğu kaydediliyor.

