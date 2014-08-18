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Deutsche Welle

‘Çıplak selfie’ skandalı

İsviçre ‘çıplak selfie’ skandalı ile çalkalanıyor. Yeşiller Partisi Federal Milletvekili ve Baden Belediye Başkanı Geri Müller’in belediye başkanlığı skandalın patlak vermesiyle askıya alındı.

18 Ağustos 2014 16:22

Yeşiller Partisi Federal Milletvekili ve
Baden Belediye Başkanı Geri Müller'in,
çalışma saatlerinde Baden’deki ofisinde çektiği onlarca ‘çıplak selfie’yi 21
yaşındaki bir kadın arkadaşına gönderdiği iddia ediliyor.
İsviçre basınında yer alan haberlere göre, 53 yaşındaki Geri Müller işyerinde
çektiği fotoğrafları mobil hızlı mesajlaşma servisi
Whatsapp yoluyla mesai
saatleri içinde kadına gönderdi.
Neue Zürcher Zeitung'un haberine göre Müller'in avukatı Andreas Meili
tarafından yapılan açıklamada kadının
söz konusu fotoğrafları basın ve
üçüncü kişilerle paylaşacağı şekildeki ifadelerinin ardından Geri Müller böyle
bir girişimini engellemek için harekete geçti,
ancak başarısız oldu.
Belediye başkanlığı askıya alındı
Olayın basına sızmasının ardından sabah saatlerinde toplanan, Baden Şehir
Meclisi, Belediye Başkanı Geri Müller’in görevinin askıya alındığını açıkladı.
Meclisten yapılan açıklamada aksi ispatlanana
kadar, suçsuzluğun esas
olduğuna vurgu yapılarak, “Belediye Başkanı'nın konu ile ilgilenmesi için
daha fazla zaman tanımak amacıyla, görevini askıya almaya karar verdik.
Yerine Markus Schneider vekalet edecektir” ifadelerine yer verildi.
Eşinden ayrı yaşayan üç çocuk babası politikacı, suçlamalar karşısında
sessizliğini korurken, basında yer alan bazı haberlerde olayın bir aşk intikamı
olduğu iddia ediliyor. İddialara göre söz konusu kadın ile Müller internet
üzerinden tanışarak, daha önce aşk yaşamıştı.
Politik çevreler ise, kişinin çıplak
fotoğraflarını çekmesinin kişinin özel
hayatıyla ilgili bir konu olduğunu vurgularken, burada dikkat edilmesi
gerekenin ise, çıplak fotoğrafların mesai saatlerinde ve iş yerinde çekilmesi
olduğu kaydediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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