Çıplak 'Hannibal Lecter' vuruldu

Bir kişinin 'yüzünü yiyen' çıplak bir adam Miami polisi tarafından vuruldu.

The Miami Herald'ın haberine göre; Hannibal Lecter filmini aratmayan olay, gece 02.00 sıralarında silah seslerinin duyulması ile başladı.

Polis kaynaklarına göre; devriye gezen polis, karşısındaki adamın yüzünü yiyen çıplak bir adam gördü ve bırakması için uyardı. Adamın saldırıya devam etmesi üzerine de polis ateş açtı. Çıplak adamın vurulmasına rağmen durmaması nedeniyle polis birkaç el daha ateş etti.

Çıplak adam, olayda yaşamını yitirirken; yüzünün yarısı yenmiş halde olan adam ise Jackson Memorial Hastanesi Ryder Travma Merkezi'ne kaldırıldı.

Her iki kişinin da kimliği açıklanmadı.