Çıntar mantarına yoğun ilgi

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla), (DHA)- MUĞLA il merkezi ile ilçelerinde kasım yağmurlarıyla ortaya çıkan çıntar mantarı, pazar tezgahlarında yerini aldı. Kilosu 15- 35 liradan satılan çıntar, yoğun ilgi görüyor.

Muğla yöresinde sonbahar ve kış aylarının vazgeçilmez yiyeceği çıntar mantarı, dağ köylerinde yaşayan birçok kişinin geçim kaynağı oldu. Kasım ayındaki yağmurla çam ağaçlarının dibinde ortaya çıkan çıntar, sofraların da vazgeçilmezi oldu. Çıntarın kilosu 15 ila 35 lira arasında satılıyor.

Pazarc, 30 yaşındaki Ayşe Sever, \"Kasım ayının son haftasında yağmurun bittiğini gördüğümüzde Balan Dağı\'na çıkarak çıntarı toplarız. Çok nazik ve havanın soğuk veya çok sıcak olmasından dolayı hemen çıkan, kaybolan organik bir mantar türü. Bu nedenle hemen toplayarak pazara getiriyoruz. Bu yıl fazla çıntar çıkmadı. Büyüklüğüne göre kilosunu 15 ila 35 lira arasında satışa çıkardık. Muğlalılar bu mantarı sofraların eti olarak bilir. Et tadı veren lezzetli bir tür\" dedi.



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