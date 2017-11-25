T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çıntar mantarına yoğun ilgi

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla), (DHA)- MUĞLA il merkezi ile ilçelerinde kasım yağmurlarıyla ortaya çıkan çıntar mantarı, pazar tezgahlarında yerini aldı

25 Kasım 2017 15:04

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla), (DHA)- MUĞLA il merkezi ile ilçelerinde kasım yağmurlarıyla ortaya çıkan çıntar mantarı, pazar tezgahlarında yerini aldı. Kilosu 15- 35 liradan satılan çıntar, yoğun ilgi görüyor.
Muğla yöresinde sonbahar ve kış aylarının vazgeçilmez yiyeceği çıntar mantarı, dağ köylerinde yaşayan birçok kişinin geçim kaynağı oldu. Kasım ayındaki yağmurla çam ağaçlarının dibinde ortaya çıkan çıntar, sofraların da vazgeçilmezi oldu. Çıntarın kilosu 15 ila 35 lira arasında satılıyor.
Pazarc, 30 yaşındaki Ayşe Sever, \"Kasım ayının son haftasında yağmurun bittiğini gördüğümüzde Balan Dağı\'na çıkarak çıntarı toplarız. Çok nazik ve havanın soğuk veya çok sıcak olmasından dolayı hemen çıkan, kaybolan organik bir mantar türü. Bu nedenle hemen toplayarak pazara getiriyoruz. Bu yıl fazla çıntar çıkmadı. Büyüklüğüne göre kilosunu 15 ila 35 lira arasında satışa çıkardık. Muğlalılar bu mantarı sofraların eti olarak bilir. Et tadı veren lezzetli bir tür\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali GÜNDOĞANMARMARİSMuğla DHA MUĞLAKilosuMuğlaPazarcSeverBalan DağıBuBüyüklüğüneMuğlalılarEtFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24