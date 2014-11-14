Cinsel suçlar yasası sertleştirildi



Federal Alman Meclisi cinsel suçlarla ilgili ceza yasasında değişiklikler içeren yasa paketini onayladı.

Yasa değişikliğine göre çıplak çocuk fotoğraflarının ticari amaçlarla üretimi, başkalarıyla paylaşılması, alınması ve satılması ceza kapsamına alındı. Yasa uyarınca çıplak çocuk fotoğraflarının ticaretini yapan kişiler hakkında 2 yıla kadar hapis ya da para cezası verilebilecek.

Çocuk ya da yetişkin olsun, fotoğrafı çekilen kişinin itibarını zedeleyebilecek nitelikteki fotoğrafların yayılması da ceza kapsamına altına alındı. Bu kapsama sarhoş durumda olanların ya da kaza mağdurlarının fotoğrafları da giriyor. Ayrıca çocuk ve gençlerin “doğal olmayan şekilde cinselliği vurgulayan vücut duruşuyla” poz verdiği fotoğrafların alım satımı da cezaya tabi hale getirildi.

Almanya'da eski milletvekili Sebastian Edathy'nin internet aracılığıyla Kanadalı bir şirketten çıplak çocuk fotoğrafları satın aldığı ortaya çıkmıştı. Bu olayla birlikte Alman yasaları uyarınca çocukların çıplak olarak görüldüğü fotoğraflar satın alma ve bulundurmanın ceza kapsamında olmadığı anlaşılmıştı.