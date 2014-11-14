T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Cinsel suçlar yasası sertleştirildi

Almanya çocuk pornografisiyle mücadele kapsamında ceza yasasını ağırlaştırdı. Çocukların çıplak fotoğraflarının alım satımını yapanlara 2 yıla kadar hapis ya da para cezası öngörülüyor.

14 Kasım 2014 15:52


Federal Alman Meclisi cinsel suçlarla ilgili ceza yasasında değişiklikler içeren yasa paketini onayladı.

Yasa değişikliğine göre çıplak çocuk fotoğraflarının ticari amaçlarla üretimi, başkalarıyla paylaşılması, alınması ve satılması ceza kapsamına alındı. Yasa uyarınca çıplak çocuk fotoğraflarının ticaretini yapan kişiler hakkında 2 yıla kadar hapis ya da para cezası verilebilecek.

Çocuk ya da yetişkin olsun, fotoğrafı çekilen kişinin itibarını zedeleyebilecek nitelikteki fotoğrafların yayılması da ceza kapsamına altına alındı. Bu kapsama sarhoş durumda olanların ya da kaza mağdurlarının fotoğrafları da giriyor. Ayrıca çocuk ve gençlerin “doğal olmayan şekilde cinselliği vurgulayan vücut duruşuyla” poz verdiği fotoğrafların alım satımı da cezaya tabi hale getirildi.

Almanya'da eski milletvekili Sebastian Edathy'nin internet aracılığıyla Kanadalı bir şirketten çıplak çocuk fotoğrafları satın aldığı ortaya çıkmıştı. Bu olayla birlikte Alman yasaları uyarınca çocukların çıplak olarak görüldüğü fotoğraflar satın alma ve bulundurmanın ceza kapsamında olmadığı anlaşılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaAlman MeclisiSebastian EdathyKanadalıAlmanWelle Türkçe Reuters AFP EC/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24