T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cinsel istismar duruşması sonrası arbede

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN Adliyesi'nde görülen cinsel istismar davasının duruşması sonrası taraflar arasında arbede çıktı

05 Eylül 2018 21:28

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN Adliyesi\'nde görülen cinsel istismar davasının duruşması sonrası taraflar arasında arbede çıktı. Polis, müdahale ederek, grupları dağıttı. 
Olay, Samsun Adliyesi\'nin bahçesinde meydana geldi. 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen cinsel istismar davasının duruşması sonrası adliyeden çıkan taraflar, tartışmaya başladı. Bu sırada, cinsel istismar davasında tutuklu yargılanan sanıklarının olduğu cezaevi aracına bazı kişiler, saldırmak istedi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, müdahale ederek, grupları dağıttı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan AKGÜNSAMSUN DHASAMSUN AdliyesiPolisAdliyesiAğır Ceza MahkemesiBuOlayFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24