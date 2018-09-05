Cinsel istismar duruşması sonrası arbede

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN Adliyesi\'nde görülen cinsel istismar davasının duruşması sonrası taraflar arasında arbede çıktı. Polis, müdahale ederek, grupları dağıttı.

Olay, Samsun Adliyesi\'nin bahçesinde meydana geldi. 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen cinsel istismar davasının duruşması sonrası adliyeden çıkan taraflar, tartışmaya başladı. Bu sırada, cinsel istismar davasında tutuklu yargılanan sanıklarının olduğu cezaevi aracına bazı kişiler, saldırmak istedi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, müdahale ederek, grupları dağıttı.



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