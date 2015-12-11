T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Çinli milyarder 'kayboldu'

Çin'in tanınmış yatırımcılarından milyarder Guo Guangchang sırra kadem bastı. İşadamının yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındığı ihtimali üzerinde duruluyor.

11 Aralık 2015 12:18


Çin'in ekonomi dergilerinden "Caixin", işadamına dün sabahtan bu yana ulaşılamadığını bildirdi. Haberde, işadamı hakkında yolsuzluk soruşturması açılmış olma ihtimali dile getirildi. Çinli sosyal medya kullanıcıları ise işadamının Şangay havaalanında polis tarafından gözaltına alınırken görüldüğüne dair paylaşımlarda bulundular. Artan spekülasyonlar üzerine işadamına ait Fosun şirketinin hisseleri Hong Kong Borsası'nda işlemden çekildi.

Club Med ve Tom Tailor'ın hissedarı

Guo Guangchang, "Çin'in Warren Buffett'si" olarak anılıyor. Servetinin 8 milyar euroyu bulduğu tahmin ediliyor.

48 yaşındaki işadamı, yatırım şirketi Fosun aracılığıyla birçok Avrupa şirketinde hissedar oldu. Fransız turizm şirketi Club Mediterranee (Club Med), Hamburg merkezli konfeksiyon ve moda markası Tom Tailor ve Hauck & Aufhäuser bankası işadamının hissedarı olduğu kuruluşlar arasında yer alıyor. Guo Guangchang, bir süredir Fransız Oddo Bank ile Frankfurt (Main) merkezli BHF-Bank'ı satın almak için rekabet halindeydi.

Çin ekonomisini yaz aylarında sarsan borsa çöküşünün ardından yetkili kurumlar finans şirketleri ve sahipleri hakkında soruşturma başlatmıştı. Bu kapsamda geçen ay serbest yatırım fonu (hedge funds) milyarderi Xu Xiang tutuklanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Guo GuangchangFosunHong Kong BorsasıMedTom TailorGuoGuangchangWarren BuffettAvrupaClub MediterraneeMed) HamburgHauckAufhäuserFransız Oddo BankFrankfurtBHF-Bank XiangDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH/BD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24