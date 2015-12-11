Çinli milyarder 'kayboldu'



Çin'in ekonomi dergilerinden "Caixin", işadamına dün sabahtan bu yana ulaşılamadığını bildirdi. Haberde, işadamı hakkında yolsuzluk soruşturması açılmış olma ihtimali dile getirildi. Çinli sosyal medya kullanıcıları ise işadamının Şangay havaalanında polis tarafından gözaltına alınırken görüldüğüne dair paylaşımlarda bulundular. Artan spekülasyonlar üzerine işadamına ait Fosun şirketinin hisseleri Hong Kong Borsası'nda işlemden çekildi.

Club Med ve Tom Tailor'ın hissedarı

Guo Guangchang, "Çin'in Warren Buffett'si" olarak anılıyor. Servetinin 8 milyar euroyu bulduğu tahmin ediliyor.

48 yaşındaki işadamı, yatırım şirketi Fosun aracılığıyla birçok Avrupa şirketinde hissedar oldu. Fransız turizm şirketi Club Mediterranee (Club Med), Hamburg merkezli konfeksiyon ve moda markası Tom Tailor ve Hauck & Aufhäuser bankası işadamının hissedarı olduğu kuruluşlar arasında yer alıyor. Guo Guangchang, bir süredir Fransız Oddo Bank ile Frankfurt (Main) merkezli BHF-Bank'ı satın almak için rekabet halindeydi.

Çin ekonomisini yaz aylarında sarsan borsa çöküşünün ardından yetkili kurumlar finans şirketleri ve sahipleri hakkında soruşturma başlatmıştı. Bu kapsamda geçen ay serbest yatırım fonu (hedge funds) milyarderi Xu Xiang tutuklanmıştı.