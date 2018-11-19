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ÇİNLİ KADINA GASP ANI KAMERADA 

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA Zeytinburnu'nda Çinli bir kadın telefonla konuşurken yürüdüğü sırada motosikletli şüpheliler kadının elindeki cep telefonunu gasp edildi

19 Kasım 2018 14:04

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
Zeytinburnu\'nda Çinli bir kadın telefonla konuşurken yürüdüğü sırada motosikletli şüpheliler kadının elindeki cep telefonunu gasp edildi. Çinli kadın yerlerde sürüklemesi güvenilik kameraları tarafından görüntülendi. 
Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi İsa Yusuf Alptekin Sokak\'ta 2 Kasım\'da Çin uyruklu bir kadın yolda cep telefonuyla konuşurken motosikletli 2 kişi tarafından gasp edildi. 
Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlatarak olayı gerçekleştiren M.K. ve İ.Ö.\'nün kimliğini belirledi. Polis ekipleri düzenlediği 5 Kasım\'da düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkatıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü Dökümü:
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-(Polis Kamerası)
-Motosikletli şüphelilerin gelişi 
-Kadının cep telefonuyla konuşurken yürümesi 
-Kadının gasp edilmesi 
-Çinli kadının yerlerde sürüklenmesi 
-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi 
-Genel ve detaylar 

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