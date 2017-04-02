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Dünya
Deutsche Welle

Çin’den ABD’ye tepki

ABD’nin Çin ile ticari ilişkilerini incelemek istemesi, Pekin’in tepkisine yol açtı. Pekin, Washington’a uluslararası kurallara uyma çağrısı yaptı.

02 Nisan 2017 16:40

ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret ortakları ile ilişkilerin incelenmesini öngören iki kararnameyi imzalanmasına Çin'den tepki geldi. Çin, ABD'den uluslararası kurallara uyulmasını talep etti. Çin Ticaret Bakanlığı'ndan Cumartesi günü yapılan açıklamada, alınacak her önlemin kabul edilen genel kurallarla bağdaşması gerektiği belirtildi. Açıklamada, Çin'in eşit haklar ve karşılıklı fayda temelinde ABD ile işbirliğine hazır olduğu vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin ticaret açığı ile mücadele kapsamında Cuma günü iki kararname imzalamıştı. Kararnameler, ABD'nin Çin, Japonya veya Almanya gibi ülkelerle yaptığı ticaretteki açığın nasıl oluştuğunun incelenmesini ve gümrük harçlarının daha etkin bir şekilde tahsil edilmesini öngörüyor.

ABD ile Çin arasındaki ticaret ortaklığı konusunun, Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in önümüzdeki Perşembe ve Cuma günü Florida'da yapacakları görüşmede de gündeme gelmesi bekleniyor.

Alman federal hükümeti de Trump'ın ticaret ortaklığı konusundaki tavrından kaygı duyuyor. Almanya Ekonomi Bakanı Brigitte Zypries, ABD'nin bu tavrını serbest ticaret ortaklığından vazgeçmek istemesinin bir işareti olarak değerlendirdi.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/JD/HT

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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