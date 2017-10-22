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Spor

Çin'de şampiyon değişmedi 

Guangzhou Evergrande, üst üste 7

22 Ekim 2017 22:23

Guangzhou Evergrande, üst üste 7. şampiyonluğuna ulaştı.

İSTANBUL-(DHA) Çin Süper Ligi\'nde Guangzhou Evergrande, sahasında Guizhou Zhicheng\'i 5-1 yenerek bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Tianhe Stadı\'nda oynanan 28. hafta karşılaşmasında Guangzhou Evergrande\'ye galibiyeti getiren golleri, 15. dakikada Lin Gao, 17. dakikada Alan, 53. dakikada Wei Du kendi kalesine, 77. dakikada Hanchao Yu ve 90. dakikada Muriqui attı. Konuk ekibin tek golünü, 29. dakikada Wang Fan kaydetti. Guangzhou ekibi, bu galibiyetle puanını 64 yaptı ve bitime 2 hafta kala üst üste 7. şampiyonluğuna ulaştı.
 

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