Çin'de otobüs yangını: 47 ölü

Çin’in güneydoğusundaki Fucien eyaletinde bir otobüs alev aldı. Son belirlemelere göre 47 kişi yaşamını yitirdi. Şiamın polisinin resmi blogunda ise bir şüphelinin belirlendiği ve ayrıntılı açıklamanın daha sonra yapılacağı ifade edildi.

Kentte dün akşam mesai çıkışı alev alan şehiriçi ekspres otobüste yaralananların sayısının 34 olduğu belirtilirken, yangın sırasında otobüste 90 kişi olduğu ifade edildi. Olayla ilgili ilk soruşturmada, hadisenin "ciddi bir suç vakası" olmasının ihtimal dahilinde olduğu ancak teknik bir kaza olup olmadığının da araştırıldığı kaydedildi.

Kentte şehiriçi otobüs taşımacılığı normale dönerken, yolcular, sıkı güvenlik tedbirlerinin ardından otobüslere alınıyor.