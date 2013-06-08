T24 LogoT24 Logo
Dünya

Çin'de otobüs yangını: 47 ölü

Çin’in güneydoğusundaki Fucien eyaletinde bir otobüsün bilinmeyen bir nedenle alev alması sonucu 47 kişi hayatını kaybetti

08 Haziran 2013 14:36

Çin’in güneydoğusundaki Fucien eyaletinde bir otobüs alev aldı. Son belirlemelere göre 47 kişi yaşamını yitirdi. Şiamın polisinin resmi blogunda ise bir şüphelinin belirlendiği ve ayrıntılı açıklamanın daha sonra yapılacağı ifade edildi.

Kentte dün akşam mesai çıkışı alev alan şehiriçi ekspres otobüste yaralananların sayısının 34 olduğu belirtilirken, yangın sırasında otobüste 90 kişi olduğu ifade edildi. Olayla ilgili ilk soruşturmada, hadisenin "ciddi bir suç vakası" olmasının ihtimal dahilinde olduğu ancak teknik bir kaza olup olmadığının da araştırıldığı kaydedildi.

Kentte şehiriçi otobüs taşımacılığı normale dönerken, yolcular, sıkı güvenlik tedbirlerinin ardından otobüslere alınıyor.

ETİKETLER

çinfucienotobüsyangıntaşımacılık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24