Çin’de Hamilton kazandı

Dünyanın en çok izlenen spor organizasyonlarından olan Formula 1'de sezonun ikinci yarışı Çin'de yapıldı. Şanghay'daki yarışa ‘pole' pozisyonunda başlayan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, kontrolü altında götürdüğü yarışta zafere ulaşan isim oldu.

Avustralya'da yapılan sezonun açılış yarışında birinci olan Ferrari'nin Alman pilotu Sebastina Vettel bu kez rakibinin gerisinde kalarak yarışı ikinci sırada bitirdi. Çin'de podyumu tamamlayan son isim Red Bull'un Hollandalısı Max Verstappen oldu.

Şanghay'da beşinci kez birincilik göre Hamilton, kariyerindeki 54. birinciliğini elde etti. Bu sonuçlardan sonra Hamilton ve Vettel'in bu sezonki puanları da eşitlenerek 43 oldu.

Yarışa 16. sırada başlayan Red Bull'dan Max Verstappen ise çok iyi bir yarış çıkartarak ve son turdaki takım arkadaşı Daniel Ricciardo ile olan zorlu mücadelesinden de ödün vermeyerek üçüncü olmayı başardı.

Dördüncü Ricciardo'yu Ferrari'den Kimi Raikkonnen izlerken Mercedes'in diğer pilotu Valtteri Bottas altıncılıkla yetindi.

Yağmur nedeniyle ıslanan pist zaman zaman pilotları zorladı. Dördüncü turda Sauber'den Antonio Giovinazzi'nin duvarla temas etmesiyle yayılan parçaların temizlenmesi için piste güvenlik aracı girdi.

Hamilton "Hepimiz için zor bir yarış oldu. Pistte yer yer ıslaklılar vardı. Doğru lastikleri seçmek için doğru zamanlamayı yapmak kolay olmadı. Herkesle gurur duyuyorum. Bence bu katıldığım en çetrefilli yarış olacak. Ferrari harika bir iş çıkardı, biz de” diye konuştu. Ferrari'nin Alman pilotu Vettel ise "Yarış gerçekten heyecan vericiydi. Büyük bir mücadele oldu. Lewis'i kovalamaya çalıştım ama o da karşılık vermeyi bildi” dedi.

Formula 1'de sezonun üçüncü yarışı 16 Nisan'da Bahreyn'de yapılacak.

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DW/dpa/sid, UÇ/BW