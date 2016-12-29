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BBC Türkçe

Çin'de dev 'Horoz Trump' heykeli

Trump kampanyasında Çin'i hedef alan birçok açıklama yapmıştı

29 Aralık 2016 18:39

Çin, ay takvimine göre 28 Ocak'ta horoz yılına girmeye hazırlanırken, Şanji eyaletine bağlı Taiyuan kentindeki bir alışveriş merkezinin önüne ABD Başkanı seçilen Donald Trump'a benzetilen dev bir horoz heykeli dikildi.

Heykelin tasarımcısına göre, 20 Ocak'ta Barack Obama'dan başkanlığı devralacak olan Trump'ın altın sarısı saçları "zengin olmayı" simgeliyor.

Daha önce Hangzhou'da bir hayvanat bahçesinde yine altın sarısı tüyleri ve mavi gözleriyle Trump'a benzetilen bir sülün, sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Trump'ın Ulusal Ticaret Konseyi'nin başkanlığına Çin'le ticarette katı bir tutum sergilenmesini savunan ekonomist Peter Navarro'yu ataması ve Washington'ın "tek Çin" politikasına aykırı olarak telefonda Tayvan Cumhurbaşkanı'yla görüşmesi Pekin'i öfkelendirmişti.

Trump ayrıca, Filipinler açıklarında ABD'ye ait bir denizaltı aracına el koyan Çin'i hırsızlıkla suçlamıştı.

12 hayvanlı Çin ay takviminde her yıl, dönüşümlü olarak bir hayvanla temsil ediliyor. Çinli astrologlar, Horoz yılını uğursuz bir yıl sayıyor.

Çin burçlar takvimine göre,1946 doğumlu olan Trump köpek yılında doğdu. Köpek sadakati, dürüstlüğü temsil ediyor. Köpek yılında doğanların siyasete yatkın, inatçı ve dünyayı düşman olarak görme eğiliminde olduğuna inanılıyor.

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